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Мошенников осудили в Астане за подстрекательство к даче взятки

приговор суда, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 18:55 Фото: Zakon.kz
В Астане осудили двух мошенников за подстрекательство к даче взятки. Их приговорили к 10 годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

16 мая Специализированным межрайонным судом по уголовным делам г. Астаны к восьми годам и шести месяцам лишения свободы осужден бывший директор представительств ТОО "Астық қоймалары" и "Хлебная база №2 и №5" Жусупов М. Мужчина подозревался в покушении к даче взятки в сумме 350 тыс. долларов США должностным лицам госорганов, чтобы уйти от уголовной ответственности за хищение зерновых культур в особо крупном размере.

По этому делу также проходили двое мужчин, которым 17 мая тоже вынесли приговор.

"Настоящим приговором за подстрекательство к даче взятки и покушение на мошенничество осуждены Барабаш И. и Демесинов Т. к 10 годам лишения свободы каждый". Антикоррупционная служба

Приговор суда не вступил в законную силу.

Как отметили в пресс-службе Антикора, взяткодатели и посредники во взяточничестве наряду со взяткополучателями лишены возможности в условно-досрочном освобождении

За дачу взятки предусмотрено до 15 лет лишения свободы, а также конфискация имущества, пожизненное лишение права занимать определенные должности, лишение воинских званий, классных чинов, госнаград и т.д.

"Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки возможно только в том случае, если гражданин добровольно сообщил правоохранительному органу или в отношении него имело место вымогательство. Во всех остальных случаях взяткодатель несет уголовное наказание. В свою очередь напоминаем, что лицам, сообщившим о факте коррупционного правонарушения или иным образом, оказывающим содействие в противодействии коррупции, выплачивается единовременное денежное вознаграждение", – резюмировали в ведомстве.

Ранее в Актауском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" и представителя ТОО по факту крупной взятки.

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