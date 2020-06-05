Принятые нормы закона не могут быть реализованы, миссия опять невыполнима – Александр Карпич

Руководствоваться Кодексом этики профессиональные бухгалтерские организации никак не смогут.

Не так давно - 13 мая - были внесены правки в закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, что повлекло за собой внесение изменений в законы "Об аудиторской деятельности" и "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности". Комментируя этот документ, советник председателя Совета ПАО "Палата аудиторов Республики Казахстан" Александр Карпич заявил, что при их принятии не посоветовались с теми, кого непосредственно будут касаться вносимые правки. Сегодня разговор на эту тему был продолжен, сообщает zakon.kz.

- Изменения, вносимые в законодательные акты, не всегда приводят к серьезным изменениям прав и обязанностей участников регулируемого законом пространства, но иногда приводят к серьезным, практически "тектоническим", концептуальным изменениям. Давайте ответим на вопрос, правки в вышеупомянутые законы это такие концептуальные изменения или они носят редакционный характер, или это некая адаптация деятельности аудиторов и бухгалтеров к новым требованиям по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Думаю, истина где-то рядом, по крайней мере, того, что касается Кодекса этики профессиональных бухгалтеров. Конечно, признание Кодекса в его, так сказать, авторской редакции, а не в различных переложениях, вполне можно отнести если не к концептуальным, то к значительным изменениям.

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– В предыдущем вашем интервью нашему порталу много внимания было уделено именно Кодексу этики. Сложилось впечатление, что вы не поддерживаете инициативу уполномоченного органа по этому вопросу, а теперь относите это событие в разряд значительных. Не находите ли в своих словах противоречий?

– Отнюдь! В предыдущем разговоре речь шла о технике применения этого документа, о субъектах, которые должны его применять. Вот и сегодня я бы с удовольствием продолжил бы эту тему, но только в качестве анализируемого материала возьму нормы закона о бухгалтерском учете.

Итак, этот закон дополнен понятием "Кодекс этики профессиональных бухгалтеров". При этом в определении говорится, что этот документ является сводом этических правил поведения профессиональных бухгалтеров, бухгалтерских и профессиональных организаций при осуществлении ими профессиональной деятельности.

Как видим, в отношении бухгалтеров ситуация практически до запятой повторяет ситуацию с аудиторами. Можно сказать, что имеем дело с авторской копией, то есть законодательные акты исключают любую возможность руководствоваться Кодексом этики бухгалтерские и профессиональные организации.

Напомню, проблема в том, что ни бухгалтерские организации, ни их профессиональные организации не могут осуществлять профессиональную деятельность. В Законе "О бухгалтерском учете" определение "профессиональная деятельность" никак отдельно не раскрывается, таким образом, используя аналогию Закона "О саморегулировании", под профессиональной деятельностью следует понимать деятельность физического лица, требующая владения специальными теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, приобретенными в результате специальной подготовки, а также опыта работы.

Понятно, что при всех допусках и смотрении одним глазом немного вбок и сильно вверх, признать бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтерские организации физическими лицами никак не получится, следовательно, и руководствоваться Кодексом этики эти организации никак не смогут. Проблема именно в этом, проблема в технической реализации.

– А есть ли такие же проблемы в положениях, в которые не были внесены изменения?

– С точки зрения технической реализации, законодательство об аудиторской деятельности и бухгалтерском учете прямо пестрит либо невозможными для реализации, либо подвисшими в невесомости требованиями.

И если наше внимание в большей степени сейчас направлено на борьбу с отмыванием неправедных доходов и финансированием зла, то предлагаю рассмотреть следующую обязанность аудитора: "Аудитор обязан сообщать руководителю аудиторской организации, участником которой он является, сведения в соответствии с законодательством о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма".

Разберемся с терминологией. Кто такой "участник"? Закон об аудиторской деятельности это понятие не раскрывает. Пойдем кружным путем.

Аудиторские организации создаются только как товарищества с ограниченной ответственностью, при этом в уставном капитале аудиторской организации доля, принадлежащая аудитору или иностранной аудиторской организации, должна составлять сто процентов. Полагаю, в данном случае следует воспользоваться аналогией закона, то есть применить к неурегулированным общественным отношениям нормы закона, которые регулируют сходные общественные отношения.

Обращаемся к Закону "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", читаем: "что участниками (!) товарищества с ограниченной ответственностью являются его учредители, а также лица, получившие право на долю в имуществе товарищества после его создания". Из чего следует, что согласно положениям Закона "Об аудиторской деятельности", требование о предоставлении сведений руководителю аудиторской организации в соответствии с законодательством о противодействии легализации неправедных доходов и финансировании терроризма распространяется только на участников аудиторской организации и больше ни на кого.

– То есть, если аудитор не является участником, а просто он наемный работник, с которым заключен, например, договор на время выполнения определенной работы, то он не обязан выполнять это требование?

– Как честный гражданин и законопослушный обыватель – возможно, да, должен, так сказать, по зову сердца. Но с точки зрения закона – нет, он же не является участником, какие к нему могут быть вопросы? Было бы очень хорошо, чтобы данная норма не выглядела полуфабрикатом, а в полной мере действовала на всех аудиторов, связанных с аудиторской организацией трудовыми отношениями.

Но вместо изменений таких вполне реальных недоработок, закон о противодействии всему темному и злому дополняется персональной, эксклюзивной обязанностью аудиторских организаций: "соблюдать требования, установленные законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

– Но ведь изменения вносились в законодательные акты по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, поэтому дополнить закон об аудиторской деятельности было вполне уместно. Почему противопоставляете внесенные дополнения имеющимся недоработкам?

– Дело вкуса, можно и дополнить, однако, полагаю, внесенная норма вообще является излишней, так как согласно закону о противодействии отмыванию неправедно полученных доходов и финансированию терроризм аудиторские и бухгалтерские организации, профессиональные бухгалтеры являются субъектами финансового мониторинга, права и обязанности которых в этом законе прописали. Зачем лишний раз повторяться? Конечно, можно сказать, что повторение – мать мучения, но тогда вполне логично будет дополнить законы об аудиторской деятельности и бухучете нормами о соблюдении законодательства о налогах и других обязательных платежах в бюджет, трудового или экологического законодательства, а еще лучше перечислить все законодательные акты.

Предлагаю обратить внимание на закон о бухгалтерском учете. Не понятно, по каким причинам, но всем членам бухгалтерского сообщества отказали, в отличие от аудиторов, в обязанности соблюдать требования, установленные законодательством о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Более того, во всех внесенных в закон о бухгалтерском учете изменениях и дополнениях вообще не упоминается законодательство о противодействии легализации неправедных доходов и финансированию напастей, ни одного упоминания.

– Вероятно, действующий закон о бухгалтерском учете в полной мере определяет права и обязанности профессиональных бухгалтеров и бухгалтерских организаций.

– Никаких прав и обязанностей по этому вопросу профессиональным бухгалтерам и бухгалтерским организациям законом о бухгалтерском учете не устанавливается. Единственный субъект, у которого есть обязанности, связанные с противодействием отмыванию грязных доходов и финансированию зла – аккредитованная профессиональная организация бухгалтеров, которые обязаны, цитирую: "требовать соблюдения бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, являющимися ее членами, Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; сообщать уполномоченному органу по финансовому мониторингу сведения о нарушении бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, являющимися ее членами, Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Вот яркий пример того, как нормы закона подвешиваются в безвоздушном пространстве. Для того, чтобы сообщить уполномоченному органу по финансовому мониторингу сведения о нарушении бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами законодательства о противодействии получению и финансированию, необходимо такую информацию получить. Вопрос, как?

Если профессиональные аудиторские организации имеют право осуществлять внешний контроль своих членов, но в отношении бухгалтеров такое право не закреплено. Механизмов нет. Мы вот это написали – только и всего, а как это реализовать – не наше дело.

– Если я правильно вас понимаю, вы сейчас раскрыли некоторые недоработки в законодательстве о бухгалтерском учете. Есть ли, на ваш взгляд, нечто подобное в законодательстве об аудите?

– Возможно, прямо не калька с предыдущего примера, но весьма качественная такая проблема. В Законе "Об аудиторской деятельности" была и есть замечательная норма: "Аудит осуществляется в соответствии с настоящим Законом и стандартами аудита, не противоречащими законодательству Республики Казахстан. …". Что привлекло мое внимание в приведенной цитате? А то, что законодатель бодро и креативно устанавливает: аудит проводится в соответствии с международными стандартами аудита, но при этом делает такую невинную оговорку относительно их не противоречия законодательству Республики Казахстан.

С одной стороны, следует признать, что не противоречие законодательству – это нормальное требование, можно и должно руководствоваться теми и только теми стандартами, которые не противоречат законодательству. А, с другой стороны, кто должен дать заключение на стандарт аудита относительно его соответствия или не соответствия законодательству? Этой почетной функцией по умолчанию наделяются аудиторские организации?

– Разве аудиторские организации уполномочены делать такие заключения?

– Думаю, не уполномочены, думаю, это функция уполномоченного государственного органа. В новой редакции уполномоченным государственным органом признается центральный исполнительный орган, осуществляющий регулирование в области аудиторской деятельности и государственный контроль в области аудиторской деятельности и деятельности профессиональных организаций.

– В приведенной цитате нет ни слова о возможности оценки стандартов на предмет их соответствия законодательству.

– Верно, но уполномоченный государственный орган осуществляет регулирование в области аудиторской деятельности. А что такое регулирование? В Законе "Об административных процедурах" указывается, что функции государственного органа подразделяются на стратегические, регулятивные, реализационные и контрольные.

Теперь познакомимся поближе с некоторыми из перечисленных функций: "регулятивными являются функции по нормативному правовому обеспечению реализации государственных функций, регистрации и ведению анализа исполнения нормативных правовых актов, координации деятельности государственных органов, управлению государственными активами", "контрольными являются функции по проверке и наблюдению на предмет соответствия деятельности физических и юридических лиц, в том числе государственных учреждений, установленным нормативными правовыми актами требованиям, а в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, требованиям, установленным законами Республики Казахстан, указами Президента Республики Казахстан и постановлениями Правительства Республики Казахстан".

Согласитесь, проводить государственный контроль без разработанной базы нормативных правовых актов даже не смешно. Прежде чем нарушение какой-либо буквы закона будет обнаружено, необходимо, чтобы эта буква была изобретена, опубликована, доведена до максимально широких слоев населения. В нашем случае – до аудиторского сообщества, а потом, сравнивая действия аудиторов с эталоном, констатировать, "нарушитель!".

Что же касается международных стандартов аудита, то уполномоченный государственный орган либо признает их тексты полностью легитимными, либо признает тексты легитимными с оговорками и утверждает эти оговорки нормативным правовым актом, либо пересказывает стандарты своими словами и выпускает их под лейблом уполномоченного государственного органа, при этом отдельно оговаривая факт того, что утвержденные им стандарты во всех существенных аспектах соответствуют международным.

– Были ли случаи привлечения аудиторов к ответственности именно за использование стандартов, которые не соответствуют законодательству Казахстана?

– Насколько я знаю, таких фактов не было, я не слышал о том, чтобы аудиторская организация или аудитор были изобличены в использовании стандартов, противоречащих казахстанскому законодательству. Действенный контроль осуществляется только в отношении сроков и полноты сдачи отчетов. А что сложного? Это как контролер в автобусе: "Предъявите билетики! Ах, нет билетика – пожалуйста, штраф".

И, тем не менее, уполномоченный орган в любом случае обязан представить аудиторскому сообществу "карту минного поля", а не бросать своих подопечных на эти самые "минные поля", руководствуясь принципом "Спасание утопающих – дело рук самих утопающих". Такое поведение никак и ни при каких обстоятельствах не соответствует Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, который издается Международной федерацией бухгалтеров и который с таким упорством и самоотверженностью, со ссылками на уважаемые международные организации, вплоть до ООН, внедряет уполномоченный государственный орган.

– Вы против?

– Нет, я не против, я – за, только при внедрении новаций должны быть не просто разработаны, но и опробованы механизмы их внедрения, а то потом не знаешь, чтобы такого сделать, чтобы реализовать норму закона, или воспользоваться появившимися возможностями в полной мере, так сказать, с максимальным комфортом для потребителя.

– Что вы имеете в виду?

– Да все те же стандарты аудита. В законе об аудиторской деятельности в ранее действующей редакции устанавливается, цитирую: "Аудит осуществляется в соответствии с настоящим Законом и международными стандартами аудита, не противоречащими законодательству Республики Казахстан, опубликованными на государственном и русском языках организацией, имеющей письменное разрешение на их официальную публикацию в Республике Казахстан от Комитета по международной аудиторской практике при Международной федерации бухгалтеров."

Возникает вопрос, где можно разжиться стандартами от организации, которая имеет письменное разрешение на их перевод и публикацию в Казахстане? Понятно, если в Казахстане имеется уполномоченный государственный орган, то, скорее всего, следует идти на его сайт и там припадать к истокам аудиторской мудрости. Но это только так получается по нашему разумению, вернее, неразумению.

Увы, на сайте уполномоченного государственного органа на русском языке в разделе Международные стандарты аудита (МСА) указывается: "Нет объектов для просмотра". По крайней мере, на дату публикации этого интервью - 5 июня 2020 года. Впрочем, объектов для просмотра не было и 4 июня, и 3 июня, и даже 31 мая.

При этом на казахском языке стандарты опубликованы. Но ведь в законе говорится, что стандарты могут быть опубликованы на казахском и русском языках. Из контекста не следует, что публикация может быть сделана на одном из двух языков, из контекста следует, что такая публикация должна быть сделана одновременно на двух языках. Но, увы, такого комфорта уполномоченный государственный орган нам не предоставляет. Более того, не сообщает организацию, у которой все разрешения имеются и которая уже опубликовала в Казахстане международные стандарты аудита, в том числе, возможно, и в электронном виде.

– Уполномоченный государственный орган не имеет соответствующего разрешения на публикацию стандартов или их официальный перевод?

– У меня ответа нет. Могу предположить, что такое разрешение уполномоченному государственному органу и не нужно, в законе не устанавливается обязательное требование, чтобы такое разрешение было и у уполномоченного государственного органа. В конце концов, единственным членом Международной федерации бухгалтеров на территории Казахстана является Палата аудиторов Республики Казахстан, которая вполне может являться дверью, окном, воротами, через которые и будет осуществляться снабжение аудиторов Казахстана необходимыми документами, издаваемыми МФБ.

– Буквально на днях депутаты Мажилиса одобрили проект закона по вопросам аудиторской деятельности. Вы знакомы с вносимыми изменениями и дополнениями?

– Да, непосредственно с вносимым в Мажилис законопроектом достаточно знаком, Палатой аудиторов Республики Казахстан был подготовлен и представлен в рабочую группу пакет поправок. Кроме того, на сайте Палаты и на иных интернет-ресурсах были размещены комментарии к вносимым изменениям.

– Расскажите вкратце о тех поправках, которые были подготовлены и представлены в рабочую группу.

– Как я сказал, комментарии были опубликованы и с ними можно ознакомиться непосредственно на сайте Палаты аудиторов, а также на иных интернет-ресурсах. Однако, если очень коротко, то поправки условно можно объединить в три группы. Первая – концептуальные вопросы по организации деятельности Профессионального совета и его органов. Вторая – развитие и совершенствование как действующих, так и предлагаемых норм. Третья – предложения по, образно говоря, нормам, которые не имеют логического завершения или являются вовсе невыполнимыми.

– Интересные трактовки: не имеют логического завершения и особенно "невыполнимые". Опять "миссия невыполнима?" Это серьезное заявление. Можете привести примеры?

– Серьезность высказанных слов я вполне осознаю. Вопрос не во мне, вопрос в том, что принятые нормы, исходя из заданных условий, просто не могут быть реализованы. Да, к сожалению, опять "миссия невыполнима". В качестве иллюстрации такой ситуации вполне себе служит Кодекс этики, которым в своей профессиональной деятельности должны руководствоваться аудиторские, бухгалтерские и иные организации. Мы разбирали эти примеры достаточно подробно. Такие же "невыполнимые миссии" имелись и в законопроекте, когда он поступил на обсуждение.

– Можно подробнее?

– Подробно и обстоятельно на эту тему можно будет поговорить только после ознакомления с одобренным Мажилисом в двух чтениях текстом. Возможно, эта самая "невыполнимость" была исправлена, тем более что Палата аудиторов Республики Казахстан высказывалась на эту тему в направленных в рабочую группу поправках, на официальном сайте Палаты, а также в материалах, размещенных на иных интернет-ресурсах.

В чем суть проблемы? Есть условие: фигура А будет иметь три угла тогда и только тогда, когда фигура Б будет иметь пять углов. Вот мы, утомленные старанием и употевшие в усердии, создали пятиугольную фигуру Б, и только приготовились порадоваться за треугольную фигуру А, как выясняется, что никаких трех углов нет, имеем только две целых девять десятых угольное недоразумение. Мы еще попотели и еще поутомлялись, но в итоге на нашу прекрасную пятиугольную фигуру Б получили загадочную три целых восемь сотых угольную фигуру А. В итоге, как бы мы ни старались с фигурой Б, фигура А всегда будет получаться такой таинственно-загадочной и во многом не от мира сего.

Думаю, мы обязательно вернемся к этой теме и рассмотрим внесенные изменения и дополнения со всей бухгалтерской тщательностью и аудиторской принципиальностью.

Торгын Нурсеитова

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