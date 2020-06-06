Опубликовано видео спасения рабочего с горящей крыши в Алматы
На крыше школы взорвался баллон.
Фото : zakon.kz6 июня 2020, 12:13
На странице @kris_p_brothers_official в социальной сети Instagram опубликовано видео спасения рабочего после взрыва баллона на крыше строящейся школы, передает zakon.kz.
С помощью строительного крана с крыши, которая охвачена дымом и огнем, удалось спасти рабочего.
Пожар произошел 3 июня в Медеуском районе, по ул. Сағадат Нұрмағамбетова, 150. Пострадавших не было.
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