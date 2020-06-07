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Женщина в ЗКО умерла от коронавируса еще 3 дня назад

Почему о ее смерти сообщили три дня спустя - не уточняется.

Фото : 123RF7 июня 2020, 00:11

68-летняя пациентка уже при поступлении находилась в тяжелом состоянии, сообщает zakon.kz.

После положительного результата теста ПЦР 27 мая ее доставили в провизорный стационар, - пишет портал Уральская неделя.

У пациентки был сопутствующий диагноз-сахарный диабет средней тяжести и иные болезни. При поступлении женщина жаловалась на кашель, одышку, головную боль. 30 мая 2020 года состояние ухудшилось, пациентка была переведена на аппарат искусственной вентиляции легких, - сообщили в пресс-службе акимата ЗКО.

Состояние больной ухудшалось и 3 июня у пациентки произошла остановка сердца. Женщину пытались откачать, но безуспешно. Смерть констатировали во второй половине дня 3 июня.

О том, почему информация о втором летальном случае поступила к СМИ только спустя три дня после смерти — не уточняется.


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