Казахстанцы смогут частично увидеть солнечное затмение

Полное солнечное затмение в июне 2020 года можно будет наблюдать в странах центральной Африки, в юго-восточной Азии и в южных районах Аравийского полуострова.

В 2020 году солнечных затмений будет два. Одно из них частично смогут наблюдать казахстанцы, передает zakon.kz.

Первое солнечное затмение состоится 21 июня, в день летнего солнцестояния, пишет biletik.aero. В это время Луна на 99% закроет диск Солнца. Это событие произойдет в 1 градусе зодиакального знака Рак.

Начало затмения ожидается в 9.45, в 10.47 — начало фазы полного затмения; 12.40 — максимальное затмение; 14:32 — окончание фазы полного затмения.

Полное солнечное затмение в июне 2020 года можно будет наблюдать в странах центральной Африки, в юго-восточной Азии и в южных районах Аравийского полуострова. В России, Казахстане, Белоруссии, Украине, в странах южной, центральной Европы и Азии будет видна только частная фаза.

Второе солнечное затмение состоится 14 декабря 2020 года, через две недели после лунного затмения. Полную фазу этого астрономического явления можно будет наблюдать в южных регионах Южной Америки и в Антарктиде, частную фазу — в Аргентине и Чили.

Солнечное затмение — это такое положение небесных светил, при котором Луна становится между Землей и Солнцем, перекрывая своим телом солнечный свет. Затмения всегда бывают парными: через пару недель после солнечного происходит лунное, и наоборот.

Солнечные затмения бывают полными, частичными или кольцевыми. В первом случае Луна полностью заслоняет Солнце, во втором лишь частично, а в третьем из-за разного размера дисков вокруг луны появляется яркое светящееся кольцо. Астрологи подчёркивают, что солнечные затмения происходят во время новолуния, поэтому они могут изменить нашу жизнь стремительно и кардинально.

Астрологи предупреждают, что летний солнечный эклипс может стать предвестником новых вооруженных конфликтов, природных катаклизмов и техногенных катастроф. Зимнее затмение, по мнению астрологов, может вызвать у Козерогов, Близнецов и Стрельцов проблемы, связанные с бизнесом и работой. В день затмения представителям этих знаков необходимо сконцентрировать внимание на выполнении своих должностных обязанностей и несколько раз перепроверять все, что они делают.

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