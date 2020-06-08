Компания "Рахат" поддерживает детей с онкозаболеваниями

Финансовая поддержка оказывается детскому хоспису.

Общественный фонд поддержки онкологических больных "Здоровая Азия" реализует национальную программу "Здоровье матери и ребенка", направленную на профилактику женского и детского рака, сохранение здоровья женщин и детей. Одним из проектов в рамках данной программы является Центр поддержки детей с онкологическими заболеваниями "Я с тобой", поддержку которой оказывает кондитерская фабрика "Рахат", передает zakon.kz.

В рамках данного проекта на попечении находится 328 детей с онкологическими заболеваниями из Алматы и Алматинской области.

Из них 78 детей имеют тяжелую форму рака, и нуждаются в особом уходе и заботе. Практически все дети проживают на съемном жилье, в семье работает один родитель. Мы, стараемся всегда поддержать их продуктами питания, медикаментами, вещами. Даже в период карантина мы оказывали им эту помощь, - рассказала исполнительный директор Фонда Нагима Плохих.

В рамках данного проекта в 2009 году открыт первый детский хоспис в Казахстане для самых "тяжелых" детей. Выездная служба привозит их в стационар хосписа, где им оказывают квалифицированную медицинскую, психологическую и социальную помощь, дарят свою любовь и заботу.

Деятельность фонда и реализация проектов осуществляется на пожертвования простых граждан. Не остаются в стороне и алматинские компании.

Одна из них - крупнейшая в Казахстане кондитерская фабрика "Рахат" оказывает финансовую поддержку хоспису более года. В рамках проекта “Добрый продукт” часть средств от продажи определенных видов продукции в сети фирменных магазинов перечисляется на счет Фонда.

Сотрудничество с кондитерской фабрикой "Рахат" в этом проекте — это, прежде всего, сохраненные жизни наших детей: оплата операций, покупка медицинского оборудования, медикаментов, поддержка деятельности Выездной службы. Команда в составе врача, психолога, медсестры оказывает качественную медицинскую помощь детям на дому, организовывает домашний стационар с обучением родителей уходу за ребенком, - пояснила Нагима Плохих.

Добавим, что за это время компания "Рахат" перечислила более 4,3 млн тенге, которые пошли на нужды хосписа.

Альберт Ахметов

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