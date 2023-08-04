Сопровождение инвестпроектов: как поддерживают местных и иностранных инвесторов в РК

О том, какая помощь и поддержка оказывается инвесторам и как защищаются их права в Казахстане, Zakon.kz подробно рассказал управляющий директор Департамента правовой защиты предпринимателей НПП "Атамекен" Азамат Кусаинов.

– Азамат, расскажите, какая работа сегодня проводится по защите инвесторов и почему этому уделяется много внимания?

– Традиционно одной из задач Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" (НПП "Атамекен") была защита бизнеса, но в этом году на базе палаты появилось отдельное направление по защите прав инвесторов, как зарубежных, так и отечественных.

В апреле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о важности привлечения инвесторов, а также развития и поддержки инвестиционных проектов. В связи с этим на сегодняшний день совместно с уполномоченным органом, которым выступает Министерство иностранных дел (МИД), Генеральной прокуратурой, Kazakh Invest и местными исполнительными органами проводится огромная работа в этом направлении.

В частности, за Генеральной прокуратурой закреплена обязанность сопровождать каждый значимый для экономики страны инвестиционный проект и помогать инвесторам на всех этапах.

Мы, как палата предпринимателей, активно вовлечены в эту работу, поскольку у нас уже есть вся необходимая налаженная инфраструктура по всему Казахстану для того, чтобы работа по защите прав инвесторов была более эффективной. У палаты имеются отделения по защите прав предпринимателей по всей стране, и буквально в каждом районе есть представитель НПП, который уже вовлечен в работу по инвесторам.

– Какова главная цель, ради которой предпринимаются все эти меры?

– Инвестиции в целом – это, по сути, финансовые средства нашей экономики. Любой бизнесмен или инвестор, который вкладывает большие средства в экономику, в реальный сектор, создают рабочие места, ценность, пользу для всего общества, поэтому крайне важно содействовать их работе, и оказывать поддержку на всех уровнях. Другими словами, чтобы бизнес в нашей стране успешно функционировал в том числе и иностранный, нужно создать для него все необходимые и прежде всего понятные условия работы.

Буквально в июне был утвержден план мероприятий, в соответствии с которым реализуются проекты по защите прав инвесторов. Так, уже разрабатывается так называемая интерактивная или цифровая карта инвестиционных проектов, которая уже презентована в ряде областей Казахстана.

Она включает в себя инвестиционные проекты в каждом регионе страны, реестр инвесторов. Карта позволит в режиме реального времени наблюдать за реализацией инвестпроектов, и проводить мониторинг.

– А чем она может быть полезна иностранным инвесторам?

– На самом деле такая карта решит множество проблем и будет удобна как для инвесторов, которые уже задействованы в проектах, так и для тех, кто только планирует вкладывать деньги в казахстанскую экономику. Предполагается, что цифровая карта будет находиться в открытом доступе, и на ней будет видно, какие инвестиционные проекты, и в каких регионах уже реализуются, и где есть возможности для развития перспективных проектов в той или иной сфере. То есть инвестор из любой части мира сможет просмотреть эту карту, и определить для себя, в какой области и отрасли он мог бы предложить и запустить проект в нашей стране.

– На сегодняшний день какие механизмы защиты инвесторов работают в стране, в том числе и международные?

– В Казахстане ратифицирована Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 1985 года, Московская Конвенция о защите прав инвестора 1997 года. Кроме того, мы присоединились к Конвенции об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими лицами других государств (ICSID) 1965, данный документ учрежден Международным Центром урегулирования инвестиционных споров. То есть права инвесторов в Казахстане защищены авторитетными международными соглашениями. При этом в Казахстане предусмотрен приоритет международных договоров.

То есть, когда возникают какие-то споры или проблемы, мы в первую очередь опираемся на эти документы, а уже далее на местные законы. Но когда инвестор только приходит в страну, разумеется, он ориентируется на казахстанские требования к работе.

В нашем законодательстве все вопросы, связанные с инвестициями, содержатся в Предпринимательском кодексе, которые содержит экономические и правовые основы для защиты инвесторов.

Помимо этого, у нас существует Совет национальных инвесторов при президенте Республики Казахстан, Совет по улучшению инвестиционного климата при правительстве. Также существует такое понятие как инвестомбудсмен, его функции выполняет премьер-министр, в судебной системе это коллегия по инвестиционным спорам. Ну и как вишенка на торте – это сопровождение инвестиционных проектов генпрокуратурой, о котором мы говорили выше.

– Как инвестор может получить помощь или консультацию и как в этом участвует палата?

– У палаты есть большой опыт в консультировании предпринимателей, несомненно он будет полезен и для помощи инвесторам. При этом взаимодействие с Генпрокуратурой позволит обеспечить полное правовое консультирование.

Если инвестор хочет получить разъяснения по какому-либо вопросу или спору, он может обратиться как напрямую к нам, в Генпрокуратуру, Kazakh Invest. Сделать это можно любым удобным способом: прийти в офис, позвонить на горячие линии и в колл-центр, отправить запрос в письменном виде и так далее. Мы в любое время готовы предоставить необходимую помощь или консультацию инвесторам по широкому кругу вопросов на бесплатной основе.

Разумеется, мы понимаем, что крупные инвесторы до того, как прийти в страну, предварительно оценивают риски и получают более углубленную консультацию, возможно, в компаниях большой четверки, или каких-то других больших международных организациях.

В любом случае, службы поддержки, консультации созданы для того, чтобы минимизировать риски инвесторов, сократить количество спорных вопросов, и таким образом привлечь больше инвесторов, предоставить им максимально комфортные условия для работы и сформировать качественные партнерские отношения.

Хотелось бы подчеркнуть, что обратиться за помощью могут не только крупные бизнесмены, мы открыты в том числе для средних, и более мелких инвесторов.

– Можете ли вы поделиться, каких вопросов касаются споры с инвесторами?

– Кейсов достаточно, приведу пару примеров. Одно из предприятий не может реализовать инвестпроект по переработке сжиженного газа ввиду хищения и отчуждения резервуаров в пользу третьих лиц. В результате инвестору нанесен ущерб в размере одного миллиарда тенге. И как раз сейчас в этом процессе задействована Генпрокуратура.

Также, есть довольно крупное предприятие, которое находится на грани закрытия из-за нарушения санитарных правил. Однако делается все возможное, чтобы этого не допустить, и инвестор не ушел из проекта. Поскольку это предприятие платит значительные налоги и обеспечивает работой сотни людей. Это крупные проекты с иностранным участием и большим объемом инвестиций. Конечно, все заинтересованы, чтобы они продолжали работать в стране.

– В заключение расскажите, чем отличаются нынешние инвесторы, от тех, что приходили в страну, скажем, 20 лет назад, и какие секторы нашей экономики, на ваш взгляд имеют хороший инвестиционный потенциал?

– На самом деле, что сейчас, что 20 лет назад у инвесторов одна и та же цель – заработать. Не секрет, что инвестиции – это не благотворительность, и вкладывая в нашу экономику люди хотят сохранить и приумножить свой капитал.

Возможно, есть некоторая разница в том, куда вкладывают деньги инвесторы. Условно 20 лет назад это был преимущественно сырьевой сектор, нельзя сказать, что на данный момент ситуация кардинально поменялась, тем не менее сейчас немало инвестпроектов в других отраслях.

Например, значительный объем инвестиций приходит в строительный сектор, логистику. С моей точки зрения огромным потенциалом в Казахстане обладает агропромышленный комплекс, транспортный сектор – это те сферы, которые необходимо развивать, и они действительно могут стать неким центром притяжения для инвесторов, по крайней мере мы на это надеемся.

На данном этапе наша главная задача, и наши усилия направлены на поддержку инвесторов, сопровождение и правовое обеспечение инвестиционных проектов. Верим, что результаты от этой работы мы увидим уже в ближайшем будущем.