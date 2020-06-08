Как манипулируют мнениями казахстанцев

Как онлайн-петиция против вакцин "накрутила" 171 тысячу голосов.

Накануне в Казнете появился интернет-опрос против вакцинации, пункт которой имеется в проекте Кодекса о здоровье. Петиция, вызвавшая широкие общественные обсуждения, была опубликована на платформе CitizenGO.

Изучив сайт с петицией, корреспондент zakon.kz обратил внимание на отсутствие подтверждения личности - "голоса" можно отдавать с разных имен и разных электронных адресов. Один человек с помощью бота может получить необходимое количество голосов.

На данный момент петицию подписали 171 тысячи человек, однако не представляется возможным убедиться в том, что за каждой подписью стоял только один гражданин Казахстана.

Кроме этого интересен сам текст под петицией, в котором имеются ложные утверждения и манипуляция фактами.

К примеру, в тексте говорится, что ни одна из вакцин не является абсолютно безопасной.

Однако любое медицинское вмешательство, будь то вакцины, антибиотики или витамины, может вызвать побочный эффект. Действительно, ни один препарат не является на 100% безопасным. Возможность проявления "побочки" сводится к минимуму еще на стадии производства.

Стоит иметь в виду, что изготовление медицинских изделий и препаратов – весьма трудоемкий процесс, в котором участвуют ученые, фармацевты и технологи.

13 мая глава центра экспертизы Арнур Нуртаев рассказал, как проверяется качество вакцин и других лекарственных изделий.

Прежде всего, вакцина должна быть безопасной, она должна вызывать защитный иммунитет с минимальными побочными эффектами для большинства получивших ее.

Наличие препарата в медучреждениях или аптеках означает, что его побочные эффекты не слишком выражены, незначительны по сравнению с самим заболеванием и проявляются у мизерного процента пациентов.

Подробнее о вакцинах и лекарственных изделиях, жесткой экспертизе и этапах проверки читайте здесь. О транспортировке лекарственных средств и вакцин можно почитать здесь.

Не стоит забывать о том, что многие люди "хайпуют" на теме вакцинации. Некоторые из них ссылаются на петицию и заявляют, что "более ста тысяч казахстанцев проголосовали против вакцинации". Но, как выяснилось, голоса можно "накрутить" с помощью бота. Также невозможно быть уверенным, что за каждой подписью стоит только один гражданин Казахстана.

Зачастую для получения вашего голоса авторы скрасят текст утверждениями, которые не имеют под собой фактического доказательства. Тезисы в таких манипулятивных текстах вызывают сильные эмоции, отодвигая анализ и размышления на второй план.

Аскар Ескараев

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