Сокровища миллионера отыскали спустя десять лет в США

Владелец спрятал их в 2010 году и призвал искателей приключений.

Тайник с сокровищами стоимостью более миллиона долларов нашли в Скалистых горах после десятилетних поисков, передает zakon.kz со ссылкой на Fox News.

Новость о прекращении поисков сообщил владелец сокровищ Форрест Фенн - арт-дилер, коллекционер и археолог-самоучка.

Десять лет назад он рассказал, что спрятал сундук в Скалистых горах. Мужчина вдохновил десятки тысяч людей отправиться на поиски. Несколько дней назад человек, пожелавший остаться анонимным, обнаружил сундук с сокровищами. Счастливчик отправил фотографию сундука Фенну, чтобы подтвердить свою находку. В сундуке лежат золотые самородки, редкие монеты, украшения и другие ценные артефакты.

В 1989 году Форресту Фенну поставили диагноз терминальной формы рака почки. Тогда он и задумал охоту за сокровищами. Позже мужчина вылечился, и заявил о спрятанном тайнике. Ключи к местоположению тайника он опубликовал в стихотворении. По словам Фенна, найти этот тайник пытались около 350 тысяч человек.

Тайник хранился под пологом звезд в покрытой лесом растительности Скалистых гор и не сдвинулся с места, где я спрятал его более 10 лет назад. Я не знаю человека, который нашел его, но все же стихотворение в моей книге привело его к цели, - сказал Фенн.

Форрест Фенн опубликовал ряд дальнейших возможных шагов для счастливчика на своем веб-сайте, включая продажу сокровища или же поиска нового места для тайника.

Что бы вы ни выбрали - храните острые ощущения приключений и продолжайте историю, - заключил 89-летний миллионер.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!