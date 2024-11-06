Сокровища в пещерах: алматинцы отыскали удивительные заброшки

Штольни, в которых когда-то добывали драгоценные металлы, заинтересовали алматинцев. Они отправились на их поиски в Алматинскую область. Zakon.kz расскажет, как алматинцы отыскали заброшки и на что там наткнулись.

У 38-летнего алматинца Анатолия Тонких есть свое туристическое агентство, также он организовывает путешествия по Алматинской области. Несмотря на богатый опыт, для себя он сделал сенсационное открытие – это заброшенные штольни в ущелье Кастек.

В советское время там велись геологические исследования, были найдены месторождения золота, кадмия, серебра и меди. Однако добычу ископаемых прекратили, посчитав работу трудозатратной и невыгодной. Зато теперь здесь множество таинственных пещер, которые привлекают туристов.

"Мы с друзьями узнали про штольни из интернета и поехали в исследовательский тур на разведку маршрута. Они находятся в Кастекском ущелье, чуть выше поселка Узынагаш по трассе Алматы – Бишкек. Там есть небольшой поселок Кастек. Дорога до этого аула хорошая, асфальт около часа езды. Далее в ущелье уходит грунтовый путь, ехать по нему примерно 1,5 часа. Передвигаться лучше на внедорожнике или кроссовере с высоким просветом, потому что есть каменистые участки, а также нужно переезжать небольшую реку. В целом, маршрут легкий". Анатолий Тонких

Фото: из личного архива Анатолия Тонких

Анатолий Тонких отмечает, что штольни расположены у границы с Кыргызстаном. Если подняться на гору, то можно разглядеть пограничный забор и вышки.

"Там очень красивая природа, особенно в весеннее время, много цветущих растений и зелени, а недалеко протекает река Кастек. Еще разрешена рыбалка и в реке водится форель. Мы наблюдали, как многие приезжали туда порыбачить. Также недалеко от поселка Кастек есть древнее городище. Когда-то через это ущелье пролегал один из маршрутов Великого шелкового пути, и в этом месте была крепость Кастек, охраняющая караваны. Раскопки городища начались с 2011 года и ведутся по сей день". Анатолий Тонких

По словам мужчины, снаружи штольни похожи на пещеры. Их легко найти по большой насыпи перед входом – это грунт и камни, которые доставали из штолен во время бурений.

"Они расположены близко друг к другу. Расстояние между ними – от 100 до 500 метров. Мы сначала пешком обошли несколько штолен в одном участке, потом проехали на авто чуть дальше и снова обходили ближайшие штольни". Анатолий Тонких

В общем путешественники насчитали около 20 заброшек. Возможно, их намного больше, учитывая, что еще множество засыпаны камнями. Однако попасть внутрь гости осмелились лишь в восемь из них. Некоторые из них уходят в глубь гор на 160 метров. В других есть разветвления. По одному из таких они бродили почти 40 минут.

"Сначала было волнительно от неизвестности. Непонятно, насколько они глубоки, что скрывают. Могут ли внутри нам встретиться дикие животные. Мы боялись заблудиться. Но на деле оказалось все не так страшно, и гулять в них даже весело". Анатолий Тонких

Пещеры оказались полны тайн и сокровищ. Туристы наткнулись на множество интересных артефактов.

"Нашли остатки металлических конструкций, рельсы, по которым вывозили камни. Наблюдали различные породы грунта и скал, которые проходили при бурении геологи. Также есть штольни, в которых установлены деревянные шпалы в виде подпорок. Еще в некоторых имеются родники. Также в некоторых мы находили кости животных, похоже на то, что пасущийся скот заходил туда и не мог найти дорогу назад и погибал, а возможно, даже был съеден волками. Это место удалено от людей и там могут водиться дикие животные". Анатолий Тонких

Особенное любопытство посетители проявили к летучим мышам.

"Друзья увлекаются фотографией птиц. В этом случае их заинтересовали летучие мыши, обитающие в этих штольнях. Они стали главной причиной нашего путешествия и поиска приключений. Летучие мыши практически не замечали нас, спокойно спали в пещерах, вися на потолке, либо находили маленькие норки и там прятались. Нам удалось найти и сфотографировать редкий вид каспийской широкоушки". Анатолий Тонких

Анатолий Тонких признался, что ему понравилось исследовать потайные ходы. Он ощущал себя киногероем Индиана Джонсом, ищущим древнюю чашу Грааля или затерянный ковчег.

"Экскурсия однозначно очень понравилась. Это был необычный опыт погрузиться в полную темноту и почувствовать себя первооткрывателем, исследуя потайные ходы этих штолен, изучая стены пещер и породы грунта. Очень хотелось найти что-то особенное, а вдруг где-то в скале скрыто золото или алмазы? Место точно понравится тем, кто ищет новые эмоции и дух приключений, тем, кто хотел бы сделать эффектные фото, а также понаблюдать за летучими мышами. Но если есть боязнь замкнутых пространств, то лучше от такой прогулки воздержаться и не заходить внутрь". Анатолий Тонких

Пока штольни в ущелье Кастек не так популярны и мало кто знает об их существовании. Туристам, решившим посетить это место, гид рекомендует соблюдать технику безопасности, надевать каски, брать с собой фонарики, перчатки и хайкинговую обувь.

"Не стоит внутри разводить огонь и брать с собой факелы, так как это способствует сжиганию кислорода. Также писали, что не стоит в них заходить без проверки на радиацию, мало ли что в них добывалось. Но в целом дышится в штольнях легко и кислорода достаточно. Не стоит забывать о чистоте, не оставляйте после себя мусор и остатки пищи. Можно устроить отличный пикник на природе, но все нужно забрать с собой, в ближайшем поселке есть мусорные баки. Очень внимательно нужно отнестись к вертикальным штольням, такие там имеются, ни в коем случае не оставлять детей без присмотра", – посоветовал местный первооткрыватель. Анатолий Тонких

Также собеседник добавил, что дорога займет минимум 2,5-3 часа только в одну сторону, поэтому стоит запастись терпением. Однако, добравшись до цели, каждый останется в восторге.

К тому же стоит помнить, что рядом пограничная зона и при въезде в ущелье пограничники попросят предъявить документы, чтобы записать данные. Поэтому обязательно нужно иметь при себе удостоверение личности или паспорт.