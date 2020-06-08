С этого года сельчане могут участвовать в управлении финансами в Казахстане

Усилена роль населения в решении вопросов местного значения.

С начала 2020-го года жители сел имеют возможность участвовать в процессе управления финансами. Об этом в ходе отчетной встречи с населением рассказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов, сообщает корреспондент zakon.kz.

Важным моментом реализации Концепции "слышащего государства" является развитие местного самоуправления. Ключевым элементом – наличие самостоятельного бюджета сельского округа. С 2020 года внедрен новый 4-й уровень бюджета. Это бюджеты сел, поселков, сельских округов. Ключевой особенностью данной реформы является участие населения в решении вопросов местного значения, - сообщил Даленов.

Раньше бюджеты, расходы сел формировал вышестоящий районный бюджет без участия жителей данных сел. Теперь при определении приоритетов финансирования принимает участие местное население. Гражданам предоставлена возможность участвовать в процессе управления финансами.

На собраниях местного сообщества с жителями обсуждаются планируемые мероприятия и определяются приоритетные проекты. Внедрение 4-го уровня бюджета позволяет местному сообществу самостоятельно определять приоритеты финансирования, - пояснил он.

С 1 января 2020 года бюджет местного самоуправления внедрен на всей территории страны и функционирует в 2 353 административно-территориальных единицах.

В результате внедрения самостоятельного сельского бюджета расширены финансовые возможности сельских округов. С 2018 года бюджет сел вырос на 34,4 млрд. тенге.

Усилена роль населения в решении вопросов местного значения. Проведено 5,8 тыс. сходов с участием 270 тыс. человек и 7,7 тыс. собраний, где присутствовало 165 тыс. человек. Повышен уровень ответственности и компетентности аппаратов акимов сельских округов, - заключил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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