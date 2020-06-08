Казахстан снова в лидерах по доступности газа для населения

Второе место занял Люксембург.

Российские эксперты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провели масштабное исследование на тему доступности природного газа населению в мире. Согласно опубликованным результатам, больше всего газа на свои зарплаты могут позволить купить жители Казахстана, Люксембурга, России и Великобритании. Наименьший объем могут себе позволить купить граждане Молдавии, Болгарии и Сербии.

Надо отметить, что первое место по доступности газа для населения Казахстан держит уже на протяжении нескольких лет.

Как отмечают эксперты РИА Рейтинг, несмотря на то, что зарплаты здесь невысокие, при этом цены на газ самые низкие из всех стран, участвующих в рейтинге — 44,7 долларов за тысячу кубических метров природного газа. То есть, среднестатистический казахстанец на свою среднемесячную зарплату может приобрести в месяц 8,8 тысячи кубометров газа.

Второе место, тоже не в первый раз, занял Люксембург с 8,3 тысячи кубометров. И это несмотря на то, что газ тут почти в десять раз дороже для населения, чем в Казахстане — 467,8 долларов за 1000 кубометров. И все-таки это не самый дорогой газ в Европе, а при этом зарплаты здесь одни из самых высоких.

В тройке лидеров стран с дешевым газом держится и Россия, 87,9 долларов за 1000 кубов. Здесь на свою среднемесячную зарплату жители могут приобрести 6,5 тысячи кубометров газа.

Что касается аутсайдеров рейтинга, то их список возглавляет Молдавия, в которой жители могут приобрести наименьший объем природного газа. На средний заработок здесь можно купить немногим больше тысячи кубометров, то есть в восемь раз меньше, чем в лидирующем Казахстане. Цены на газ в Молдавии по европейским меркам невысокие, однако, при этом в стране очень низкий уровень зарплат.

Помимо Молдавии среди аутсайдеров находятся также Болгария и Сербия. В этих странах жители могут приобрести менее 1,3 тыс. кубометров газа в месяц.

Эксперты РИА Рейтинг также провели оценку стоимости газа для населения, проанализировав цены в пересчете на рубли. И опять наиболее дешевый газ, приобретают жители Казахстана, где в пересчете на российскую валюту он стоит 3,2 рубля за кубометр, по курсу Народного банка это порядка 19 тенге. Надо понимать, что эксперты приводят средние цены на газ по стране, так как у нас цена на газ в зависимости от регионов варируется от 9 до 29 тенге за кубометр. При этом, по данным Минэнерго РК Национальный оператор КазТрансГаз, как социально ориентированная компания продолжает сдерживать рост цен на внутреннем рынке в убыток себе, субсидируя казахстанских потребителей газа. Убытки от реализации газа по цене ниже себестоимости на внутреннем рынке Казахстана за 2019 год достигли 101 млрд тенге.

На втором месте находится Россия с ценой 6,3 рубля за кубометр или 36,6 тенге, а третье место занимает Белоруссия, где газ дороже, чем в России на 3,3 рубля.

Согласно анализу, самый дорогой газ приобретают жители Швеции. В пересчете на российскую валюту кубометр голубого топлива местным потребителям обойдется в 556,4 тенге. Однако Швеция стремится к максимальному использованию возобновляемой энергии, поэтому потребление природного газа в этой стране незначительно.

Что касается текущего года, то по мнению экспертов РИА Рейтинг, спрос на газ в Европе, скорее всего, будет значительно ниже, чем в 2019 году. Причины этого, экономический кризис, высокая конкуренция между поставщиками и максимальное заполнение газохранилищ. Среднегодовая цена на европейских биржах может составить по итогам года около 70 долларов за тыс. кубических метров, что станет рекордным минимумом.

Источник: РИА Новости

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