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Законодательство РК

Казахстан – первый в Европе по доступности газа для населения

Газ, стоимость, Европа, статистика, цены, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 11:44 Фото: Zakon.kz
Немного дороже, чем в Казахстане, цены на газ в России, Украине и Беларуси. В остальных 30 странах Европы газ приходится жестко экономить, сообщает Zakon.kz.

Уже несколько лет подряд в РК зафиксированы самые низкие тарифы на газ: 68,4 доллара США за 1 тыс. куб. м. Это лучший показатель среди всех стран Старого света. На втором месте оказалась Россия: 81,1 доллара США за 1 тыс. куб. м. Замыкает топ-3 лидирующих стран Беларусь: 116,6 доллара США за 1 тыс. куб. м газа.

После этой тройки лидеров по дешевизне голубого топлива идут Венгрия (370,2) и Хорватия (511).

В остальных странах Европы, по данным riarating.ru, стоимость природного газа для населения больше в разы. Например, в Германии это уже 1281 доллар, в Ирландии – 1833, в Испании – 1130.

Дороже всего 1 тыс. куб. м газа обходится потребителям в Швеции (2299 долларов США).

Газ, стоимость, Европа, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 11:44

Рейтинг стран Европы по доступности природного газа для населения - 2024. Иллюстрация: Zakon.kz

При этом важно понимать, что во многих странах Европы стоимость газа за год намного снизилась. Это объясняется огромными запасами сжиженного газа, которые ЕС делает на фоне конфликта в Украине и эмбарго на поставку российского газа.

Так, в Бельгии цена на газ снизилась на 27,1% и достигла 1200 долларов за куб. м. В Дании понижение цен составило 41% (1363 долларов за куб. м), в Греции – 42% (1037), в Румынии – 55,5% (622), а в Литве –  вообще 67% (1627). Отметим, что в 2023 году средняя цена газа на нидерландской площадке TTF была в три раза меньше показателя 2022 года. 

Многие скажут, что та же Швеция или Дания могут позволить себе большие цены на газ, так как в этих государствах высокий уровень доходов. Однако это не так. Если считать по тому, сколько газа может купить среднестатистический житель той или иной страны, то картина будет такая.

На среднемесячную зарплату условный житель Казахстана может приобрести 10,5 тыс. куб. м газа. Чуть меньше (9,2 тыс.) можно купить в России. В Беларуси на среднюю зарплату можно приобрести без малого 5 тыс. куб. м газа.

Для сравнения: среднестатистический швед сможет купить на свою зарплату 1302 кубометра газа, португалец – 992, а житель Молдовы – 604.

Таким образом, в Казахстане стоимость газа остается максимально доступной для населения по сравнению с другими странами. При этом на начало 2024 года уровень газификации в Казахстане составлял примерно 60% (12 млн человек).

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