Как проводятся выборы в Сенат Парламента Казахстана

Выдвижение кандидатов в депутаты верхней палаты Парламента начинается со дня, следующего за днем назначения выборов, и заканчивается за месяц до дня проведения выборов.

Сегодня, 12 июня 2020 года, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил выборы в Сенат Парламента на 12 августа. Выборы назначаются в связи с истечением в октябре 2020 года конституционного срока полномочий депутатов. Правительству Республики Казахстан, акимам городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей поручено принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Сената Парламента РК. О специфичных особенностях проведения выборов в Сенат Парламента, решил напомнить zakon.kz.

Всего в верхней палате Парламента 47 депутатов. 32 из них – представители от каждой из 14 областей, и трех городов республиканского значения – Нур-Султана, Алматы и Шымкента (по два человека от каждой области или города). 15 депутатов Сената назначаются Президентом с учетом необходимости обеспечения представительства в Сенате национально-культурных и иных значимых интересов общества.

Срок полномочий депутатов Сената составляет шесть лет. Каждые три года переизбирается половина сенаторов, то есть 16 человек. При этом их очередные выборы проводятся не позднее, чем за два месяца до окончания срока их полномочий. Палату возглавляет Председатель, избираемый Сенатом из числа депутатов, свободно владеющих государственным языком, тайным голосованием большинством голосов от общего числа депутатов Палаты. Кандидатура на должность Председателя Сената выдвигается Президентом Республики Казахстан.

Согласно Закону "О выборах в Республике Казахстан", выдвижение кандидатов в депутаты верхней палаты Парламента начинается со дня, следующего за днем назначения выборов, и заканчивается за месяц до дня проведения выборов.

Избрание депутатов Сената осуществляется на основе косвенного избирательного права тайным голосованием. В выборах его депутатов участвуют выборщики — депутаты маслихатов. Выдвижение кандидатов в депутаты сената проводится:

1) на сессиях областного (городов республиканского значения и столицы), городского, районных маслихатов, когда политические партии, иные общественные объединения через своих представителей в маслихатах предлагают кандидатуры в депутаты сената. При этом от нескольких маслихатов может быть выдвинут один кандидат;

2) в порядке самовыдвижения, когда в поддержку кандидата организуется сбор подписей. Кандидат в депутаты Сената должен быть поддержан не менее чем 10 % голосов от общего числа выборщиков, представляющих все маслихаты области, маслихат города республиканского значения или столицы, но не более чем 25 % голосов выборщиков от одного маслихата.

Выборы депутатов сената проводятся на совместном заседании выборщиков, которое считается правомочным, если на нем присутствует более 50 % от числа избранных депутатов, представляющих все маслихаты соответственно области, маслихат города республиканского значения или столицы. Голосование считается состоявшимся, если в нем приняло участие более 50% присутствующих выборщиков. Избранным считается кандидат, набравший более 50% голосов выборщиков, принявших участие в голосовании.

В последний раз выборы депутатов Сената Парламента РК проходили 1 октября 2014 года. Тогда баллотировались 39 кандидатов. Из 3 279 выборщиков приняли участие в голосовании 3 236 или 98,69% от общего числа выборщиков. Из общего числа избирательных бюллетеней недействительными были признаны 12 избирательных бюллетеней.

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