Зарезал зятя: чемпиона мира по боксу Муканова признали невменяемым

Суд назначил ему принудительное лечение в психиатрической больнице.

В Костанайской области боксера Аслана Муканова, которого обвиняли в убийстве зятя, признали невменяемым. Дело закрыто, передает zakon.kz.

Летом прошлого года чемпиона мира по боксу, 31-летнего Аслана Муканова заподозрили в убийстве своего родственника Серика Пшенбаева, который на тот момент спал. Сообщалось, что боксер зарезал зятя ножом и скрылся. О случившемся в полицию сообщила жена погибшего. В Костанайской области объявили план перехват и вскоре чемпион был задержан.

Следствие и судебный процесс длились почти год. За это время Муканов прошел четыре судмедэкспертизы, все они показали, что боксер во время совершения преступления не отдавал отчет своим действиям.

В итоге, сегодня, 12 июня, суд признал чемпиона невменяемым и ему удалось избежать уголовного наказания.

В связи с нахождением Муканова А.С. во время совершения общественно опасного деяния в состоянии невменяемости, на основании прямого требования ст.16 УК РК производство по уголовному делу в отношении Муканова А.С. по ст. 99 ч.2 п.3 УК РК (убийство) прекращено и он освобожден от уголовной ответственности, - говорится в сообщении пресс-службы Костанайского областного суда.

Однако, учитывая, что он имеет психические отклонения, боксеру придется лечиться в психиатрической больнице.

Этим же постановлением Муканову А.С назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением. Постановление суда не вступило в законную силу, - говорится в документе.

Аслан Муканов в марте прошлого года завоевал титул чемпиона мира по версии National Boxing Association, нокаутировав в первом раунде венесуэльца Стивена Монтерроса. Это была его шестая победа на профи-ринге, в пяти из них он заканчивал бой досрочно. Таких результатов он добился за короткий срок – полтора года. Все это время он проживал и тренировался в Колумбии,

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