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Открытый перелом обеих ног: серьезное ДТП произошло на развязке в Алматы

От сильнейшего удара двигатель ГАЗели вмяло в салон.

Фото : zakon.kz12 июня 2020, 13:36

В Алматы произошло ДТП с участием фуры и ГАЗели, передает zakon.kz.

Авария произошла на развязке пр. Рыскулова - ул. Бокейханова.

Фура Volvo заехала на развязку, чтобы двигаться на юг по Бокейханова. Совершая этот маневр, длинномер перегородил движение в южном направлении. В это время вверх по Бокейханова ехала груженая ГАЗель. Ее водитель не успел затормозить и на полном ходу врезался в прицеп фуры.

От сильнейшего удара двигатель ГАЗели вмяло в салон. Водителя зажало. Очевидцы бросились доставать его из салона. С их слов, у пострадавшего открытый перелом обеих ног. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Также травмы получил пассажир.

На месте работали сотрудники полиции, которые установят все обстоятельства аварии.


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