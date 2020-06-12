Открытый перелом обеих ног: серьезное ДТП произошло на развязке в Алматы

От сильнейшего удара двигатель ГАЗели вмяло в салон.

В Алматы произошло ДТП с участием фуры и ГАЗели, передает zakon.kz.

Авария произошла на развязке пр. Рыскулова - ул. Бокейханова.

Фура Volvo заехала на развязку, чтобы двигаться на юг по Бокейханова. Совершая этот маневр, длинномер перегородил движение в южном направлении. В это время вверх по Бокейханова ехала груженая ГАЗель. Ее водитель не успел затормозить и на полном ходу врезался в прицеп фуры.

От сильнейшего удара двигатель ГАЗели вмяло в салон. Водителя зажало. Очевидцы бросились доставать его из салона. С их слов, у пострадавшего открытый перелом обеих ног. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Также травмы получил пассажир.

На месте работали сотрудники полиции, которые установят все обстоятельства аварии.

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