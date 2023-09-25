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Законодательство РК

В Шымкенте второклассница получила открытый перелом обеих ног в результате ДТП

авто Фото: Zakon.kz
21 сентября около 13.10 на территории Абайского района города Шымкента в микрорайоне "Асар-2" на пересечении ул. Атакент и 2-й улицы водитель "КамАЗ-5320" наехал на пешехода, сообщает Zakon.kz.

В результате происшедшего несовершеннолетняя девочка с диагнозом "открытый перелом обеих ног" госпитализирована в реанимационное отделение.

"Прибывшая на место ДТП следственно-оперативная группа зарегистрировала данный факт в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 УК РК. В настоящее время проводится досудебное расследование".Пресс-служба ДП города Шымкента

Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Мангистау женщина с ребенком попала под колеса автомобиля.

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