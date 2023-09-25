В Шымкенте второклассница получила открытый перелом обеих ног в результате ДТП
Фото: Zakon.kz
21 сентября около 13.10 на территории Абайского района города Шымкента в микрорайоне "Асар-2" на пересечении ул. Атакент и 2-й улицы водитель "КамАЗ-5320" наехал на пешехода, сообщает Zakon.kz.
В результате происшедшего несовершеннолетняя девочка с диагнозом "открытый перелом обеих ног" госпитализирована в реанимационное отделение.
"Прибывшая на место ДТП следственно-оперативная группа зарегистрировала данный факт в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 УК РК. В настоящее время проводится досудебное расследование".Пресс-служба ДП города Шымкента
Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
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