Конфликт улажен – призер ЧМ о споре с Федерацией тяжелой атлетики

Недопонимание возникло из-за доплат от спонсоров.

Серебряный призер Чемпионата мира по тяжелой атлетике казахстанец Игорь Сон, ранее записавший видеообращение о невыплате им зарплаты со стороны Федерацией тяжелой атлетики РК в течение полугода, сообщил о том, что найдено взаимопонимание в этом вопросе, передает zakon.kz.

По словам спортсмена, в ходе переговоров с Федерацией все встало на свои места, на данный момент никаких претензий у него нет.

Мы этот конфликт решили, пришли к согласию. Недопонимание возникло из-за доплат от спонсоров. То есть, нам стабильно, без задержек, до 10 числа каждого месяца приходит зарплата по контрактам со стороны Национального олимпийского комитета. А со спонсорской поддержкой возникли трудности в связи с кризисными моментами. нам сообщили, что как только, так сразу, - сказал Игорь Сон.

Спортсмен подчеркнул, что на данный момент претензий ни к кому из руководства у него нет.

Буду продолжать тренироваться, готовиться к Олимпиаде в Токио, - пояснил тяжелоатлет.

Ранее от претензий к Федерации отказался олимпийский чемпион Нижат Рахимов.

Напомним, на днях казахстанские тяжелоатлеты записали видеообращение, в котором пожаловались на невыплату зарплат. Позже выяснилось, что структура их гонорара состоит из двух частей - основной зарплаты от Национального олимпийского комитета и дополнительных выплат из Федерации на основе спонсорских денег. Именно с дополнительными выплатами и возникли сложности.

Альберт Ахметов

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