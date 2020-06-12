С 13 июня начинается выдвижение кандидатов в депутаты Сената
Закончится 12 июля.
Фото : obk.kz12 июня 2020, 15:21
Утвержден календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Сената Парламента Казахстана, передает корреспондент zakon.kz.
Выдвижение кандидатов в депутаты Сената начинается со дня, следующего за днем назначения выборов - 13 июня 2020 года. Заканчивается в 18:00 часов по местному времени за месяц до проведения выборов. То есть, 12 июля в 18:00 часов по местному времени в каждом из 17 регионов процедура выдвижения будет завершена, - сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Константин Петров.
Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил выборы в Сенат Парламента на 12 августа.
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