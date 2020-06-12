При каких условиях непривитого ребенка примут в детский сад
Ребенка примут, если у него есть медицинские противопоказания против вакцинации.
Фото : Pixabay12 июня 2020, 15:49
Если у непривитого ребенка есть медицинские противопоказания против вакцинации, его могут принять в детский сад. Об этом сказала вице-министр здравоохранения Лязат Актаева, передает zakon.kz.
Актаева сегодня на брифинге говорила о поправках, которые внесли в проект Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения". Ей задали вопрос, при каких обстоятельствах непривитого ребенка могут принять в детский сад.
Одним из необходимых документов. которые вносят родители для допуска в детские дошкольные учреждения является паспорт здоровья ребенка, который содержит прививочный паспорт - данные о проведении профилактических прививок. Это очень важно защитить тех детей, которые имеют медицинские противопоказания, чтобы был достаточный уровень коллективного иммунитета. Поэтому преимущественным правом в детские дошкольные учреждения из числа непривитых детей - те, кто имеет медицинские противопоказания. Опять же, самое главное, чтобы был обеспечен коллективный иммунитет, - ответила Актаева.
О том, как формируется коллективный иммунитет можно прочитать здесь.
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