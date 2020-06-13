Появились подробности инцидента в салоне красоты в Нур-Султане

Данный материал был списан в номенклатурное дело в связи с тем, что сумма ущерба не превышает 200 МРП.

В департаменте полиции города Нур-Султан прокомментировали инцидент в салоне красоты, сообщает zakon.kz.

6 июня 2020 года в 16.49 часов на канал 102 поступило сообщение от гражданки 1982 года рождения о том, что неизвестное лицо разбил стекло салона красоты расположенного в городе Нур-Султан и пытается проникнуть во внутрь. Данный факт был зарегистрирован в книге учета информации. По вышеуказанному факту на место прибыли сотрудники отдела полиции при УП района Алматы. Арендатор салона красоты написала заявление в отношении гражданина 1991 года.

Из ее слов он является сотрудником КНБ (что несоответствует действительности, данный гражданин не является сотрудником специальных органов), который 06.06.2020 года около 16.50 часов приехал в салон красоты, где арендует кабинет его гражданская супруга и угрожая повредил дверцу от окна и жалюзи, тем самым повредив имущества салона красоты, - говорится в сообщении ДП Нур-Султана.

Когда сотрудники салона начали снимать происходящее на камеру сотового телефона он уехал с места событий.

Из показании заявителя следует, что причиненная сумма ущерба составляет около 300​ 000 тысяч тенге.Согласно статье 202 ч.1 УК РК (умышленное повреждение чужого имущества причинивший значительный ущерб), для начала досудебного расследования ущерб должен превышать 200 МРП, то есть 555 600 тенге. Данный материал был списан в номенклатурное дело (наряд) в связи с тем, что сумма ущерба не превышает 200 МРП, - ответили в пресс-службе ДП.

Согласно гражданского законодательства РК, все споры связанные с возмещением материального ущерба, разрешаются в гражданском порядке, путем подачи исковых заявлений в гражданский суд.

По факту причинения имущественного вреда салону красоты в отношении нарушителя приняты меры административного характера, предусмотренного ст. 434 КоАП РК ( мелкое хулиганство). В понедельник, 15 июня пройдет слушание в административном суде, - добавили в ДП.

Далее для принятия заявления от гражданской супруги по факту угрозы и нанесение телесных повреждений на место был вызван участковый инспектор полиции. Однако, 8 июня 2020 года от нее поступило еще одно заявление о непринятии мер в отношении супруга.

В дальнейшем она​ от вынесение защитного предписания и от прохождение судебно-медицинской экспертизы отказалась.

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