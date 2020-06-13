Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего

Ей сложно найти корректные слова поддержки.

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, сообщает zakon.kz.

Виталий, Ирина, Алла Наримановна и все близкие для Сергея люди! Со своей стороны я приношу соболезнования и искренние извинения, — сказала она в интервью изданию Wonderzine.

Как рассказала Анна Мария, она пыталась связаться с семьей Захарова через его работодателя, однако ей никто не ответил.

По ее словам, ей сложно найти корректные слова поддержки, однако она надеется, что близкие Захарова смогут пережить потерю.

Я надеюсь, вы сохраните в сердце добрую память и любовь к Сергею. Пожалуйста, пусть вас хотя бы немного утешит то, что сегодня с вами скорбят очень многие, — добавила она.

Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом, записал видеообращение после ДТП, где он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном - его водитель, Сергей Захаров, умер.

8 июня Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал.

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