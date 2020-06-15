МФО "R-Finance" формирует стандарты работы микрофинансовых институтов

Рынок МФО — самый быстрорастущий в финансовом секторе РК.

Микрофинансовая деятельность это одна из наиболее перспективных на текущий момент форм финансирования, позволяющая гражданам и малому бизнесу быстро получать небольшие займы на короткие сроки. И государственные структуры вполне осознают это, ведь микрофинансовые институты — небольшой по объемам, но важный элемент финансовой системы, сообщает zakon.kz.

Так в мае текущего года, в ходе отчетной встречи с населением министр национальной экономики РК Руслан Даленов отметил, что в текущем периоде поддержка микробизнеса является важным вопросом.

А решение вопросов доступа к кредитам и залога является фактором развития МСБ, особенно микробизнеса, - отметил он.

Микрофинансовые институты удовлетворяют потребность в коротких и небольших займах, которые нужны гражданам срочно и представлены в сферах, где мало работают банки и где поэтому сложнее получить кредит гражданам и малому бизнесу. К концу декабря 2019 года активы микрофинансовых организаций РК увеличились на 38,5% и составили 355,2 млрд тг.

Рынок МФО — самый быстрорастущий в финансовом секторе РК.

Приоритетное расширение линейки финансовых инструментов с гибкими условиями привлечения финансирования для субъектов предпринимательства и широких слоев населения ставит для себя приоритетной целью и МФО "R-Finance". Она была создана как финансовая компания, осуществляющая краткосрочное кредитование под залог автотранспорта и является одним из лидеров данной сферы услуг в Казахстане.

На сегодня МФО "R-Finance" имеет 18 филиалов в 15 крупнейших городах Казахстана. Организация работает уже третий год, строго соблюдая все требования государственных регулирующих органов и за это время успела заслужить доверие десятков тысяч клиентов, которыми являются как физические лица, так и предприниматели, которым необходимы деньги на развитие бизнеса. Следует отметить, что 60% из клиентов обращались за финансовыми услугами неоднократно.

Прошедшие три года ознаменовались постоянным ростом показателей деятельности. Особо можно заострить внимание на более 80% прироста кредитного портфеля за последние 8 месяцев.

Для клиентов, которые хотят сохранить и преувеличить свои сбережения, выпускаются облигации (долговые ценные бумаги), финансовые обязательства по которым подкреплены реальным залоговым портфелем.

МФО "R-Finance", как и любую компанию в данной сфере, несомненно затрагивает и волнует наличие системных проблем на рынке потребительского кредитования - рост закредитованности граждан, нарушение интересов заемщиков со стороны нерегулируемых субъектов, безответственное кредитование социально-уязвимых слоев населения.

Все это ведет к чрезмерно высокими ставками вознаграждения по займам, кабальным условиям кредитования, вводящими заемщиков в заблуждение об истинной стоимости займов, иными злоупотреблениями со стороны кредиторов, уклоняющихся от регулирования.

МФО "R-Finance" считает, что это усиливает социальную напряженность и подрывает доверие граждан к финансовым институтам, а потому внедряет в своей деятельности стандарты работы, обеспечивающие чтобы микрозаймы помогали людям в разных жизненных ситуациях, а не ухудшали их финансовое положение.

Особое внимание при этом уделяется финансированию развитию малого предпринимательства.

Данный подход будет иметь следующие положительные результаты в виде того, что будет расширен доступ к инструментам микрокредитования за счет повышения доверия к организациям, предоставляющим микрофинансовые услуги, как со стороны широких масс, так и со стороны инвесторов, что позволит МФО привлечь дополнительные денежные ресурсы.

На сегодняшний день, казахстанский микрофинансовый рынок продолжает находиться на стадии совершенствования регулирования. Но имеющийся опыт уже показывает, что микрофинансирование является одним из необходимых инструментов, обеспечивающих выход экономики страны на новый уровень, позволяющий сгладить социальные диспропорции и финансовые проблемы. В этой связи, представленный опыт деятельности МФО "R-Finance", несомненно будет полезен для всех заинтересованных сторон.

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