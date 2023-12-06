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Законодательство РК

Рынок микрофинансовых организаций вырос за счет кредитного портфеля МФО

кредиты, МФО Фото: Freepik
Статистику о состоянии микрофинансовых организаций (МФО) Казахстана на 1 октября 2023 года опубликовало Агентство РК по регулированию и развитию фондового рынка. Драйвером сектора стал рост кредитного портфеля МФО. Подробнее – в материале Zakon.kz

Активы организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (ООМФД), на 1 октября 2023 года составили 2,6 трлн тенге, увеличившись за 3 квартал года на 5,4%, или 131 млрд тенге.

Согласно информации агентства, активы МФО к октябрю 2023 года составили 1,36 трлн тенге. На них приходится 53,2% от общего объема активов организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (в том числе ломбардов и кредитных товариществ). По сравнению с началом года активы МФО выросли более чем на 20% с 1,09 трлн до 1,36 трлн тенге.

МФО, статистика, активы

Фото: Zakon.kz

Кредитный портфель МФО вырос с 917 млрд до почти 1,2 трлн тенге. На топ-3 самых крупных организаций приходится примерно половина портфеля.

Стоит отметить, что количество МФО в течение года также менялось, если на 1 января 2023 года в официальном списке Нацбанка числилось 230 организаций, то к октябрю их стало 237 (в июле было 248 компаний).

кредиты, МФО, статистика

Фото: Zakon.kz

Объем проблемных кредитов в третьем квартале года также несколько увеличился. Наибольший рост отмечается в сегменте с просрочкой свыше 90 дней (NPL 90+). Причем доля просроченных кредитов от 61 до 90 дней, напротив, незначительно снизилась.

кредиты, просрочки, МФО

Фото: Zakon.kz

Уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) в коллективном портфеле ООМФД составил 3,8%, в портфеле физических лиц – 5,4%.

Также, по данным АРРФР, общий объем займов, выданных физическим лицам ООМФД, на 1 октября 2023 года составил 1,3 трлн тенге, увеличившись за 3 квартал на 9,5%. Займы индивидуальным предпринимателям снизились на 0,3% до 331 млрд тенге.

Обязательства компаний увеличились на 4,2% до 1,7 трлн. Основную долю в структуре фондирования занимают полученные займы, на долю которых приходится 79,3% от совокупных обязательств, или 1,4 трлн тенге.

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