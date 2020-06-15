Взрывы в Арыси: на скамье подсудимых оказался гражданский

Всего судят 16 человек.

Военный суд РК предоставил краткую информацию о подсудимых по делу о взрыве в Арыси, передает zakon.kz.

При этом в суде отмечают, что согласно ст.19 ч.1 УПК каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в предусмотренном УПК порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

По любому уголовному делу при наличии на то правовых оснований суд вправе вынести постановление о прекращении производства по делу, оправдательный или обвинительный приговоры. Суд не связан с мнением обвинения и проводит судебное следствие, направленное на полное и всестороннее рассмотрение дела. Вместе с этим, в целях обеспечения общества достоверной информацией сообщаем следующие обстоятельства по уголовному делу, связанному со взрывами в городе Арыс, - сказано в сообщении.

Обвинение предъявлено 16 подсудимым:

- 8 военнослужащих Министерства обороны Республики Казахстан, проходившие службу в Нур-Султане;

- 7 военнослужащих, дислоцированных в Арыси Туркестанской области и Шымкенте;

- 1 гражданское лицо - житель Шымкента.

При поступлении уголовного дела никто из подсудимых не содержался под стражей. К ним органы досудебного производства применили следующие виды меры пресечения:

1) домашний арест в отношении 5 лиц;

2) залог – 3 человек;

3) передача военнослужащего под наблюдение командования воинской части - 2;

4) подписка о невыезде и надлежащем поведении – 6 лиц.



11 июня прокуроры начали оглашение обвинительного акта. При этом выяснилось, что части подсудимым и их адвокатам обвинительный акт вручили не подписанный прокурором. Председательствующий судья, несмотря на возражения прокуроров, отложил рассмотрение дела на другой день, обязав прокуроров принять меры по вручению подписанного обвинительного акта.

Год назад, 24 июня в воинской части в Арыси начали взрываться боеприпасы. Серия взрывов длилась больше суток, население эвакуировали. В результате ЧС погибли три человека: два военнослужащих и местный житель. 11 октября во время плановых работ по уничтожению собранных фрагментов боеприпасов на полигоне близ Арыси погиб начальник инженерной службы войсковой части.

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