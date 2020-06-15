Чистим зубы эффективно. Секрет здоровья полости рта, о котором вы не подозревали

Стоматологи ведущих клиник мира уже давно рекомендуют своим пациентам использовать ирригатор.

Задумывались ли вы о том, насколько эффективна ежедневная чистка зубов обычной зубной щеткой, и почему это не гарантирует возникновения кариеса или иных заболеваний? А если у вас к тому же установлены импланты, брекеты или коронки, которые требуют более тщательного ухода? Нужно понимать, что это связано с недостаточном уходом за межзубными промежутками жевательных зубов, где чаще всего и застаиваются остатки пищи.

Данные остатки еды запускают процессы воспаления десен и кариеса.

Стоматологи ведущих клиник мира уже давно рекомендуют своим пациентам использовать в очистке полости рта не только классическую зубную щетку и нить, которыми вы очищаете видимую поверхность зубов, а нитью рискуете травмировать десна, но и оральный ирригатор.

Ирригатор - это устройство для очистки межзубных промежутков и массажа десен пульсирующей струей воды высокого давления в домашних условиях.

Эффективность ирригатора доказана порядка 60 клиническими испытаниями и рекомендуется для профилактики болезней десен (пародонтит, гингивит), а также при наличии десневых карманов, зубных имплантов, мостовых конструкций и брекет-систем. Как известно, проблему легче и экономнее предупредить, нежели решить, а использование ирригатора сократит необходимость посещать стоматолога, как минимум, втрое.

Компания Waterpik.kz является единственным официальным дистрибьютором ирригаторов Waterpik на территории РК.

Почему именно Waterpik? Во-первых, потому что это самые первые ирригаторы, изобретенные в мире в далеком 1962 году в США, а все бренды являются уже последователями этого изобретения. Во-вторых, Waterpik позволяет подобрать ирригатор под абсолютно любой запрос клиента: семейный, индивидуальный, переносной, с большим диапазоном давления и пульсации воды, а также насадок под разные нужды. В-третьих, Waterpik - это показатель качества, безопасности, эффективности, многофункциональности и долговечности!

Более подробную информацию Вы можете получить на сайте официального представителя Waterpik.kz.

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