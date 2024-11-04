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В США врачи специально вырывают здоровые зубы, чтобы заработать больше денег

Импланты, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 08:55 Фото: pixabay
Стоматологи Америки намеренно удаляют у пациентов зубы, которые вполне подлежат лечению, сообщает Zakon.kz.

Как передает Bioethics, это связано с тем, что клиники принадлежат производителям имплантов.

"Из-за этого уже десятки людей спустили целое состояние на свою челюсть, которая в итоге стала только хуже", – говорится в публикации.

Схема такая: частные инвесторы за последние годы массово скупили и производителей имплантов, и стоматологии. Теперь, когда пациент приходит с жалобами на зубы, он сначала общается с продажником и покупает установку имплантов. Только после этого его пускают к стоматологу, который видит, что зубы легко можно вылечить, но ставит импланты.

"Люди тратят десятки тысяч долларов на то, что можно было бы решить за пару сеансов лечения", – пишут разгневанные пациенты.

Но помимо денежных расходов многие пациенты стали испытывать дискомфорт. Например, одна пациентка, которая теперь не может жевать из-за имплантов, подала на эту сеть клиник в суд. Если ей и другим удастся выиграть, то их жду миллионные компенсации.

"У этих частных инвесторов явно неплохие юристы, раз они такое провернули", – предположили другие комментаторы.

А продукты, провоцирующие появление прыщей, перечислила недавно врач-косметолог.

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