В Акмолинской области усиление карантина

Постановлением обеспечивается проведение ограничительных мероприятий на территории Акмолинской области до стабилизации эпидемиологической ситуации.

В Акмолинской области усиливают карантин, передает zakon.kz.

Постановлением главного государственного санитарного врача Акмолинской области от 14 июня "Об усилении карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекции (CОVІD-19) на территории Акмолинской области", в целях предупреждения роста заболеваемости внесены изменения:

• вводится запрет на выход из дома лиц старше 65 лет, без крайней необходимости, а также на передвижение детей до 14 лет без сопровождения взрослых;

• вводится запрет на посещение парков, площадей и скверов, набережных, проведение семейных мероприятий по месту проживания, визиты соседей, знакомых, родственников, коллег;

• вводится запрет на скопление более 10 человек (членов семьи) при проведении похоронных мероприятий, с сохранением социальной дистанции, не менее 2 метров;

• сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, форумов, выставок, конференций, семинар, симпозиумов, а также семейных, памятных и иных массовых мероприятий;

• остается под запретом деятельность развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок, и других объектов с массовым скоплением людей;

• приостанавливается деятельность фитнес центров, тренажерных залов и спорткомплексов в Аршалынском, Астраханском, Целиноградском районах и г. Кокшетау, для остальных территорий не более 30% наполняемости;

• медицинские организации, медико-социальные объекты для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, дома ребенка, детские дома, центры социальной реабилитации, учебные заведения для детей инвалидов, интернатного типа функционируют в режиме карантина и соблюдения алгоритма санитарно-дезинфекционного обработки;

• установкой блокпостов обеспечивается временное установление периметра карантинной зоны г. Кокшетау;

• для 80 % сотрудников государственных органов (организации), офисов, сохраняется дистанционная форма работы;

• сокращен режим работы торговых объектов, реализующих продукты питания, бытовой химии и гигиены с 08.00 до 21.00 часов;

• установлен режим работы непродовольственных магазинов площадью более 2000 квадратных метров (далее – м2) с 10:00 до 19:00 час. (все виды) в рабочие дни, в выходные дни (суббота, воскресенье) с 10.00 до 15.00 часов, а для продовольственных и непродовольственных рынков с 10:00 до 16:00 час. в рабочие дни, с приостановление деятельности в выходные дни, суббота и воскресенье, с проведением санитарного дня;

• установлен режим работы бань и саун с 10.00 до 20.00 часов, с одновременным обслуживанием не более 5 человек;

• установлен режим работы центров обслуживания населения с 9.00 до 17.00 часов, в Аршалынском, Астраханском, Целиноградском районах и г. Кокшетау с 10.00 до 16.00 часов;

• определено время движения общественного транспорта, с 06 до 10 часов и с 17 до 21 часов, с загрузкой только по количеству посадочных мест и такси (не более 2-х человек) с 06 до 22 часов;

• регламентирована работа объектов общественного питания, в зависимости от расчетной мощности, но не более 30 посадочных мест, с соблюдением расстояния между столами не менее 2 метров и между посетителями не менее 1 метра, в том числе и для функционирующих на открытом воздухе с летними площадками до 22.00 часов, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных и др. мероприятий с возможным массовым скоплением людей;

• установлен 50% лимит, от проектной мощности, в сфере оказания услуг по проживанию населения на объектах туризма (гостиницы, отели, дома отдыха и т.п.), на объектах санаторно-курортного назначения (дома отдыха, туристические базы отдыха с пляжами), с работой бассейнов, по графику, с 9.00 до 19.00 часов и по предварительной записи);

Постановлением обеспечивается проведение ограничительных мероприятий на территории Акмолинской области до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось о возврате блокпостов на границах Кокшетау.

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