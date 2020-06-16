Правительство также считается ушедшим в отставку.

Сооронбай Жээнбеков принял отставку премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу главы КР.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому в соответствии со статьей 65, частями 1, 2, 3 статьи 87 Конституции Кыргызской Республики, пунктом 4 части 1 статьи 13, пунктом 1 части 3 и частью 4 статьи 23 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" принята отставка Премьер-министра Кыргызской Республики Абылгазиева Мухаммедкалыя Дуйшекеевича, - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство также считается ушедшим в отставку.

В соответствии с Указом лицами, занимавшими должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, будет продолжено исполнение обязанностей членов правительства Кыргызской Республики соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава Правительства Кыргызской Республики, - говорится в сообщении.

Глава кабмина Кыргызстана сообщил о своем намерении ранее.

В середине мая в парламенте республики разгорелся скандал из-за незаконной продажи радиочастот. По версии депутатов, 200 мегагерц радиочастот были проданы одному из мобильных операторов Кыргызстана незаконно, в результате чего государству был нанесен многомиллионный ущерб. По возбужденному уголовному делу были задержаны бывший директор госагентства связи Наталья Черногубова и несколько сотрудников спецслужб. На заседании парламента 20 мая депутат Жанар Акаев предположил, что премьер может быть причастен к этому делу.

В сегодняшних сложных условиях, когда страна противостоит угрозе коронавирусной инфекции и борется с ее последствиями для экономики, правительство должно работать стабильно и пользоваться полным доверием со стороны граждан, а ситуация неопределенности мешает полноценной работе правительства. Исходя из этих соображений я принял решение сложить с себя полномочия премьер-министра Кыргызской Республики, - цитирует Абылгазиева пресс-служба правительства.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!