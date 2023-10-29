Двух детей нашли спасатели в горах Туркестанской области
Фото: Zakon.kz
Спасатели отыскали и помогли спустится с горы двум детям, которые потерялись на Казыгурте в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.
Сообщение о пропаже детей 12 и 13 лет поступило в департамент по ЧС поздним вечером 27 октября. Подростки вышли в горы в 11 утра и не вернулись, передает Otyrar.
В розыске были задействованы 13 спасателей и 3 единицы техники ДЧС Туркестанской области, 6 сотрудников оперативно-спасательного отряда и 1 единица техники, 4 сотрудника департамента полиции и 1 единица техники.
Как рассказали спасенные, они поднялись на гору Казыгурт и не смогли самостоятельно спуститься. Их нашли в семи километрах от села Атбулак Казыгуртского района.
Похожий случай произошел месяцем ранее в Алматинской области. Тогда два подростка поднялись в горы и потерялись. На помощь им отправились спасатели.
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