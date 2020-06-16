Человека, оставившего в поезде золотые слитки, разыскивают в Швейцарии

У владельца золотых слитков есть пять лет, чтобы предъявить свои претензии на драгоценный металл.

Швейцарская полиция разыскивает человека, который оставил в поезде пакет полный золотых слитков. Их стоимость превышает 190 000 долларов (76,6 млн тенге). Об этом пишет CNN, передает zakon.kz.

Золотые слитки обнаружили в вагоне поезда в октябре прошлого года.

Несмотря на тщательные поиски, владельца так и не удалось найти. Золотые слитки были конфискованы прокуратурой.

У владельца золотых слитков есть пять лет, чтобы предъявить свои претензии на драгоценный металл.

Тем не менее, поиски владельца продолжаются.

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