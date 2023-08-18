Зеркальная поверхность и микротекст: что нужно знать при покупке золотых слитков

В Нацбанке рассказали, как покупать драгоценные слитки аффинированного золота и монеты, сообщает Zakon.kz.

Национальный банк Казахстана запустил программу по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения в 2017 году, сообщается на сайте регулятора. Однако при покупке слитков нужно иметь определенные знания. Так, золотые инвестиционные монеты и мерные слитки являются схожими продуктами, но с различной формой исполнения. На текущий момент мерные слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 грамм.

Каждый слиток оснащен защитными элементами: зеркальная поверхность, микротекст и рельефный гурт (боковая поверхность). Слитки выпускаются в специальной упаковке для защиты от механических повреждений. Важно знать, что специальная упаковка – сертификат качества золотого слитка. Она позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет.

"Специальная упаковка считается вскрытой, если она не целостная, потеряла целостность и (или) прозрачность окна, либо же целостность мембраны с надписью: СERTICARD INTACT SEAL. Это можно заметить при просмотре на ультрафиолетовом детекторе. Под его воздействием через прозрачное окно на защищенной (не вскрытой) упаковке проявляются люминесцентные надписи, которые видоизменяются, если упаковка вскрыта", – рассказал начальник управления экспертизы банкнот и монет НБК Аскат Мукамадиев.

Если при сдаче на обратный выкуп специальная защитная упаковка мерного слитка будет целостной, то выплата стоимости за него осуществляется "день в день". Тогда как золотой слиток со вскрытой специальной упаковкой или без нее займет определенное время – до 45 календарных дней. Так как будет проведена соответствующая экспертиза на подлинность слитка. Таким образом, НБК рекомендует хранить мерные слитки в целостной упаковке.

Казахстанский монетный двор дополнительно упаковывает мерные слитки в прозрачную пленку. Она предназначена для хранения и транспортировки мерных слитков и не является сертификатом. Купить и сдать на обратный выкуп мерные слитки можно в банках – участниках программы Нацбанка и в обменных пунктах.

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