Директор школы побил ученика. Его наказали штрафом

Инцидент произошел во время перемены в приемной кабинета директора, куда ученик 11-го класса был вызван дежурным учителем.

В ЗКО оглашен приговор директору райшколы, передает zakon.kz.

Приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних ЗКО от 15 июня директор районной школы А. был признан виновным по ст. 140 ч. 2 Уголовного Кодекса (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником учебного учреждения, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним). Учитывая то, что виновный впервые совершил уголовный проступок, суд приговорил его к штрафу в размере 80-ти месячных расчетных показателей, что составляет 202 000 тенге, с лишением занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними сроком на 2 года, - сообщили в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда.

Инцидент произошел во время перемены в приемной кабинета директора, куда ученик 11-го класса был вызван дежурным учителем, который был недоволен его поведением. В присутствии дежурного учителя директор школы нанес несколько ударов по лицу и телу несовершеннолетнего, причинив легкий вред его здоровью.

Суд вынес частное постановление в адрес начальника Управления образования ЗКО для создания в учреждениях образования безопасного пространства для учащихся, проведения разъяснительной работы среди работников системы образования области о соблюдении требований Закона РК "Об образований".

Приговор не вступил в законную силу.

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