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Ученик 11-го класса повесился в Актобе

Ученик 11-го класса повесился в Актобе Фото: polisia.kz
В Актобе 13 сентября в сарае повесился ученик 11-го класса, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Актобе, 13 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в сарае соседей обнаружен труп несовершеннолетнего 2007 года рождения.

"Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что несовершеннолетний совершил суицид", – говорится в сообщении. 

По данному факту проводится досудебное расследование. 

Ранее в Алматинской области четвероклассник пытался покончить с собой. 

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Анастасия Стативкина
Актобе
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