Ученик 11-го класса повесился в Актобе
Фото: polisia.kz
В Актобе 13 сентября в сарае повесился ученик 11-го класса, сообщает Zakon.kz.
По информации ДП Актобе, 13 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в сарае соседей обнаружен труп несовершеннолетнего 2007 года рождения.
"Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что несовершеннолетний совершил суицид", – говорится в сообщении.
По данному факту проводится досудебное расследование.
Ранее в Алматинской области четвероклассник пытался покончить с собой.
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