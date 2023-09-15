Ученик 11-го класса повесился в Актобе

В Актобе 13 сентября в сарае повесился ученик 11-го класса, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Актобе, 13 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в сарае соседей обнаружен труп несовершеннолетнего 2007 года рождения.

"Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что несовершеннолетний совершил суицид", – говорится в сообщении.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Ранее в Алматинской области четвероклассник пытался покончить с собой.