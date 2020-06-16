За что судят гражданского по делу о взрывах в Арыси, рассказали в суде

Растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере.

В пресс-службе Военного суда Шымкентского гарнизона сообщили, за что судят 16 человек по делу о взрывах в Арыси, передает zakon.kz.

Прокуроры продолжают зачитывать обвинительный акт по событиям, происшедшим 24 июня 2019 года в Арыси. Акт состоит более чем из 500 страниц.

На скамье подсудимых 16 человек.

6 военнослужащих обвиняются по ст.453 ч.2 УК (халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия) и ст.462 ч.3 УК (нарушение правил обращения с боеприпасами, взрывчатыми или иными веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, уничтожение военного имущества);

5 лицам предъявлено обвинение по ст.453 ч.2 УК (халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия);

2 военнослужащих обвиняются по ст.189 ч.4 п.2 УК (растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере), ст.369 ч.1 УК (служебный подлог);

1 лицо обвиняется по ст.453 ч.2 УК (халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия) и ст.462 ч.3 УК (нарушение правил обращения с боеприпасами, взрывчатыми или иными веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, уничтожение военного имущества), ст.189 ч.4 п.2 УК (растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере), ст.369 ч.1 УК (служебный подлог);

2 лица, в том числе военнослужащий и гражданское лицо, обвиняются по ст.189 ч.4 п.2 УК (растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере).

Разъясняем, что круг подозреваемых формируется в ходе досудебного производства. В результате следственных действий каждому подозреваемому выдвигается обвинение в совершении конкретного уголовного правонарушения. Из приведенных выше сведений усматривается, что отдельные подсудимые обвиняются в совершении одного уголовного правонарушения, тогда как другие, по мнению следствия, совершили несколько преступлений, - сообщили в суде.

Год назад, 24 июня в воинской части в Арыси начали взрываться боеприпасы. Серия взрывов длилась больше суток, население эвакуировали. В результате ЧС погибли три человека: два военнослужащих и местный житель. 11 октября во время плановых работ по уничтожению собранных фрагментов боеприпасов на полигоне близ Арыси погиб начальник инженерной службы войсковой части.

Все новости по теме читайте здесь.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!