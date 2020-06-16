Смарт технологии помогают аграриям Алматинской области

Благодаря поддержке государства у земледельцев области обновлен машинно-тракторный парк.

Сервисно-заготовительные центры стали главным составляющим успеха в развитии аграрии Алматинской области. Так при поддержке АО "РИР "СПК "Жетісу" создан 51 СЗЦ по сахарной свекле, зерновым культурам, овощам, кукурузе, по выращиванию риса и картофеля, по подготовке кормов. СЗЦ получили в финансовый лизинг 1202 единиц сельхозтехники, передает zakon.kz.

Благодаря поддержке государства у земледельцев области обновлен машинно-тракторный парк. И на сегодняшний день почти в каждом районе имеются современные технологии облегчающие работу аграриям.

Отметим, купленная техника производства мировых заводов-изготовителей, как Claas, DEUTZ-FAHR, JohnDeere, FranzKleine, "Ростсельмаш", Минский тракторный завод и другие.

В СЗЦ объединены более 200 мелких и средних хозяйств, 900 сельхозтоваропроизводителям на площади 29 тысячах га оказаны услуги по посеву урожая, его обработки и уборки. Так, создание 29 СЗЦ свекловичного направления позволило увеличить в четыре раза посевные площади сахарной свеклы с четырех тысяч га в 2015 году до 16,1 тысяч га в 2020 году.

А главное за счет создания СЗЦ создано более 700 постоянных и 12 000 сезонных рабочих мест.

По словам аграриев, СЗЦ – это очень хорошая возможность для развития сельского хозяйства. Так как не каждый крестьянин может позволить себе купить дорогостоящую технику.

Последние годы крестьянские хозяйства региона стали отдавать предпочтение выращиванию картофеля. Немаловажным фактором этого решения послужила системная поддержка отрасли со стороны акимата области. Два года назад по поручения акима региона Амандыка Баталова в целях создания картофельного кластера СПК "Жетісу" было закуплено 290 тонн элитных семян сорта "Санте" и "Агрия" селекции компании AGRICO B.V. (Нидерланды). Элитные семена картофеля в первый год были посеяны в Райымбекском районе на площади 70 га, в дальнейшем, в специализированном севообороте, семенной материал был размножен и уже в 2020 году высеян на площади более 3 300 га.

Алматинская область всегда в передовых в сельском хозяйстве. Тому свидетельство слова Премьера-Министра РК Аскара Мамина.

Сервисно-заготовительные центры (СЗЦ) впервые были созданы и на сегодняшний день успешно реализуются в Алматинской области. СЗЦ практически стал социальным проектом для бизнеса на селе: на льготных условиях хозяйствам предоставляется дорогостоящая современная техника, эффективная работа СПК "Жетісу" должна стать примером для других институтов развития в регионах, - сказал он.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!