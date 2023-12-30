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Алматинским полицейским выдали новые авто

патрульная машина Фото: Zakon.kz
При поддержке Акимата Алматы автопарк полиции мегаполиса в очередной раз обновлен, сообщает Zakon.kz.

В канун Нового года стражи порядка получили 14 единиц автомашин марки "JAC".


"Данный автотранспорт передан в дежурные части районных управлений полиции и участковым инспекторам, чьи административные участки расположены в горной, труднопроходимой местности. Служебные внедорожники оснащены всем необходимым для обеспечения охраны правопорядка, а также бесперебойной работы следственно-оперативных групп и участковых полицейских", - сообщил начальник Департамента полиции города Алматы генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров.

Вместе с тем, в полиции отметили, что на сегодняшний день оснащение автопарка служб и подразделений ДП Алматы составляет 90%.

В последний раз новые машины полицейские мегаполиса получили в конце прошлого года.

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