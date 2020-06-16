Северная Корея взорвала совместный с Южной Кореей узел связи

С угрозами уничтожить здание выступала сестра лидера КНДР Ким Е Чжон.

Северокорейские военные взорвали узел связи, который использовался для переговоров с Южной Кореей, передает zakon.kz со ссылкой на Yonhap.

Отмечается, что о полном уничтожении здания сообщило государственное радио КНДР.

Взрыв прогремел в городе Кэсон, который находится к северу от линии разграничения.

Глава ведомства Ким Ен Чул заявил, что взрыв в Кэсоне был ожидаемым событием. От дальнейших комментариев он отказался, подчеркнув, что в Сеуле изучают поступившую информацию.

В конце прошлой недели с угрозами уничтожить узел связи выступала сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон.

Узел связи был создан в 2018 году, однако в последние недели практически не работал. Отказ от консультаций с южным соседом в Пхеньяне объясняли усилением южнокорейской пропаганды, в том числе отправкой через разграничительную линию воздушных шаров с листовками.

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