Сестра Ким Чен Ына угрожает США за размещение американского авианосца в Южной Корее

За прибытием авианосца ВМС США "Карл Винсон" и его ударной группы в южнокорейский порт Пусан последовало предупреждение сестры лидера КНДР Ким Ё Чжон, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына пригрозила администрации Трампа ответными мерами за усиление таких "провокаций".

Предупреждение Ким Ё Чжон подразумевает, что Северная Корея, скорее всего, активизирует деятельность по испытаниям оружия и сохранит свою конфронтационную позицию по отношению к США.

В заявлении, распространенном государственными СМИ, она обвинила США в проявлении "самой враждебной и конфронтационной воли" по отношению к Северной Корее.

Этому предшествовало развертывание авианосца ВМС США "Карл Винсон" и других мощных военных сил США на этой неделе, а также совместные военные учения США и Южной Кореи в этом году.

По словам наблюдателей и экспертов, заявление предполагает, что Северная Корея может провести испытания мощных ракет, предназначенных для удара по материковой части США или американским военным базам в регионе.

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