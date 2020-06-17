Строительство нефтепровода в Актау – угроза повторения Норильской трагедии

В Мангистауской области под видом технологического трубопровода с нарушением экологических норм ведется строительство фактически магистрального нефтепровода.

Магистральный нефтепровод высокого давления, проходящий рядом с населенными пунктами, жизненно важными предприятиями и организациями, строится в Мангистауской области. Какую угрозу он может нести экологической безопасности региона и насколько правомерно его строительство, разбирался zakon.kz.

29 мая 2020 года мировую общественность всколыхнула новость об экологической катастрофе в Норильске, где из-за разгерметизации резервуара с дизтопливом на ТЭЦ-3, на дорогу вылилось 17 тысяч тонн нефтепродуктов. Они проникли в почву, попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. 5 июня 2020 официальный представитель Генпрокуратуры РФ сообщил, что разгерметизация резервуара с последующим разливом нефтепродуктов произошла из-за просадки грунта. Следственный комитет начал уголовное производство статье 293 УК РФ ("Халатность"). Но даже если виновные понесут наказание, природа еще не скоро сможет оправиться от последствий аварии.

На этом фоне весьма актуальной становиться проблема строительства в Мангистауской области Казахстана, под видом технологического трубопровода, фактически магистрального нефтепровода, одной из казахстанских компаний. Согласно изученным документам, строительство ведется в нарушение экологических норм, государственных нормативов и правил безопасности.

Так согласно технической документации, данной компанией предполагалось строительство технологического трубопровода с техническим названием проекта "Приемо-сдаточный пункт (ПСП) с подводящим трубопроводом". Однако при изучении документов становится ясно, что на самом деле он является магистральным нефтепроводом высокого давления (4 категория), которым планируется транспортировать нефть и иные нефтепродукты. Факт строительства магистрального трубопровода подтвержден судебными актами, вступившими в законную силу.

Стоит отметить, что строительные нормы действующего законодательства РК не допускают прокладку трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, для снабжения промышленных предприятий, по селитебной территории, а магистральные трубопроводы (нефтепродуктопроводы) следует прокладывать за пределами территории населенных пунктов.

Между тем, для проведения технологического трубопровода постановлением акима города Актау от 22 августа 2018 года, данной компании предоставлено право временного краткосрочного (на 3 года) землепользования неделимым участком земли площадью 3,2621 га. На этом основании компания в тот же день заключила договор краткосрочной (сроком на 3 года) аренды на территории актауских промышленных зон № 5, 6, 7, 10. К акту на право временного возмездного краткосрочного землепользования прилагается список посторонних землевладений, у которых представители компании должны были получить согласие на прокладку трубопровода по их территории. Однако, перед тем, как начать проектирование, компания не получила такое согласие.

Более того, установлено, что руководство данной компании в целях легализации нового маршрута нефтетрубопровода запросило в земельной комиссии города Актау расширение территории земельного участка, выданного ранее для проведения технологического трубопровода по поставке очищенной нефти с битумного завода. В результате были получены еще два земельных участка без указания их реального целевого назначения. И это при том, что эти участки располагаются вдоль сооружений ТОО "МАЭК-Казатомпром" и озера Караколь, являющегося особо охраняемой природной территорией "Карагие-Каракольского государственного зоологического заказника республиканского значения". Один из этих участков пересекает водозаборный канал ТЭЦ-2, которая поставляет электрическую и тепловую энергию предприятиям и жителям Актау и Мангистауской области, а также производит пар для опреснительных установок Завода приготовления дистиллята и производственного тепловодоснабжения (ЗПД и ПТВС).

Согласно действующему законодательству, в целях обеспечения безопасности населения, предотвращения причинения вреда окружающей среде и создания условий для безопасной эксплуатации магистрального трубопровода вдоль его трассы вне зависимости от вида прокладки, а также вокруг объектов магистрального трубопровода устанавливаются охранные зоны. Они должны составлять от 50 до 100 метров от трубопровода с каждой стороны, и в целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному трубопроводу, в пределах охранной зоны.

Кроме того, при выборе трассы трубопровода нужно учитывать перспективное развитие населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, железных и автомобильных дорог и других объектов на ближайшие 25 лет. Также необходимо соблюдать условия строительства и обслуживания магистрального трубопровода и проводить прогнозирование изменений природных условий в процессе его строительства и эксплуатации.

В общем, учитывая все вышесказанное, напрашивается вывод, что выделение земельного участка (коридора) в производственной зоне на территории города Актау, под этот проект является неправомерным.

Ведь данный нефтетрубопровод проходит через всю промышленную зону, рядом с населенными пунктами, жизненно важными предприятиями и организациями, а также в непосредственной близости от инженерных сетей энергетического комплекса ТОО "МАЭК – Казатомпром", что категорически запрещено на законодательном уровне.

Кроме того, абсолютно недопустим переход магистральным нефтепроводом высокого давления водозаборного канала ТЭЦ-2. Ведь в случае аварии в месте перехода будет парализована вся инфраструктура жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабжение) Актау и Мангистауской области, а также нарушен технологический процесс вывода из эксплуатации реакторной установки БН-350, что может привести к техногенной катастрофе и трагическим последствиям, несоизмеримым с аварией на ТЭЦ-3 в российском Норильске.

В связи с этим заинтересованным государственным органам необходимо провести тщательную проверку на предмет соблюдения требований экологического законодательства при проектировании и строительстве указанного магистрального нефтетрубопровода, пока не стало слишком поздно.

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