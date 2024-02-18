Пожарные не вышли на работу и потребовали повышения зарплаты в Мангистауской области
Фото: pixabay
Пожарные из национального оператора по магистральному нефтепроводу РК "КазТрансОйл" не вышли на работу в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.
Как пишет lada.kz, они записали видеообращение.
"Спасатели заявляют, что они остановили работу в Актау, Жанаозене, Жетыбае, на Каражанбасе и Каламкасе. Бастуют и пожарные села Умирзак", – говорится в сообщении издания.
По словам пожарных, их ежемесячная зарплата составляет 130-150 тысяч тенге. Они просят повысить ее до 350 тысяч тенге. Их подрядчиком является ОО "Зевс энерго".
Ранее в АО "КазМунайГаз" заявили, что длительная незаконная забастовка сотрудников компании West Oil Software наносит урон экономике Казахстана. По данным компании, по состоянию на 14 февраля 2024 года ущерб составил почти миллиард тенге.
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