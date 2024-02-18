Пожарные не вышли на работу и потребовали повышения зарплаты в Мангистауской области

Пожарные из национального оператора по магистральному нефтепроводу РК "КазТрансОйл" не вышли на работу в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Как пишет lada.kz, они записали видеообращение.

"Спасатели заявляют, что они остановили работу в Актау, Жанаозене, Жетыбае, на Каражанбасе и Каламкасе. Бастуют и пожарные села Умирзак", – говорится в сообщении издания.





По словам пожарных, их ежемесячная зарплата составляет 130-150 тысяч тенге. Они просят повысить ее до 350 тысяч тенге. Их подрядчиком является ОО "Зевс энерго".

Ранее в АО "КазМунайГаз" заявили, что длительная незаконная забастовка сотрудников компании West Oil Software наносит урон экономике Казахстана. По данным компании, по состоянию на 14 февраля 2024 года ущерб составил почти миллиард тенге.

