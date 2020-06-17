Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль

Актер отмечал православный праздник.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, совершивший в Москве ДТП со смертельным исходом, выбрал для защиты своих интересов в суде российского адвоката азербайджанского происхождения Эльмана Пашаева, сообщает zakon.kz.

Подробно о самочувствии актера и продвижении его дела юрист рассказал в интервью Sputnik Азербайджан.

- Эльман муалим, хотелось бы узнать, как сейчас чувствует себя Михаил Ефремов.

- Морально он в очень плохом состоянии из-за гибели Сергея Захарова. Ну, это нормальное состояние для любого человека, который совершил ДТП, ведь из-за него погиб водитель. Михаил убит горем и корит себя.

- На днях в сети распространилось видео, на котором Ефремов просит прощения у семьи погибшего. Они его простили?

- Это видео было согласовано мной со следователем. Честно говоря, семье погибшего нужен грязный пиар. Они никак не могут определиться, кто у них главный. Сегодня я буду разговаривать с братом погибшего, посмотрим, что он скажет. Мы готовы заплатить компенсацию за моральный вред и оплатить расходы на похороны.

- А сколько требует семья погибшего?

- Мне вчера только удалось найти номер его брата. Пока, что они ничего не требуют, но я где-то читал, что семья погибшего хочет получить 50 миллионов рублей сейчас и 50 миллионов рублей - после окончания дела. Но, сами понимаете, Михаил Ефремов не олигарх, чтобы заплатить такие деньги.

- После этого ДТП большинство людей, среди которых были также российские знаменитости, раскритиковали в соцсетях артиста за его поступок. Хотелось бы узнать, как он отреагировал на эту волну критики.

- Он ведь не умышленно пошел кого-то убивать. Люди просто не знают истинную причину того, почему, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он сел за руль. Я бы хотел увидеть реакцию этих людей, как бы они чувствовали себя, если бы совершили ДТП, в результате которого умер человек. Не нужно делать из чужой беды себе рекламу. Каждый год в России почти 30 тысяч людей погибает в ДТП. Даже есть случаи, когда один водитель убивает 10, 15 человек. Никто об этом столько не пишет и не говорит.

- А почему Ефремов был за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения?

- Насчет наркотического опьянения хочу сказать, что это еще под вопросом, так как не доказано. Михаил - глубоко верующий человек. В тот день был православный праздник - день Святой Троицы, который он отмечал, поэтому и выпил. Ему позвонили и сообщили, что скончался один из его друзей, имя которого, к сожалению, я не могу назвать. Именно поэтому он, в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль. Он хотел всего лишь помочь семье друга. Конечно, я не одобряю то, что он сделал.

- Семья, дети артиста поддерживают его?

- Да, они поддерживают его, но он очень плохо все это переносит. За неделю Михаил похудел на шесть килограммов. Его состояние можно понять - столько волнений, стресса.

- А сколько продлится его домашний арест?

- Мы пока не знаем, когда начнется суд, так как ждем результата экспертизы. Думаю, недолго все это продлится. Дело очень резонансное, поэтому следствие закончится быстро.

- Как вы познакомились с Михаилом Ефремовым? Может, вас кто-то ему посоветовал?

- У нас очень много общих знакомых. Через них мы и познакомились. Я был в командировке, когда мне позвонили не только из России, но даже из США и предложили вести это дело. Хотя в СМИ пишут, что, якобы, более 50 адвокатов отказались защищать интересы Михаила Ефремова. Это все неправда. Семья Ефремова больше отбивается от юристов, нежели от журналистов. Они сразу обратились ко мне, и мы приступили к работе.

- Вы - профессиональный адвокат и многие годы занимаетесь такого рода делами. Как думаете, каким будет решение суда?

- Это все покажет время. Самое главное - нам удалось добиться для него домашнего ареста. Пока, что не было такого, чтобы человека, который совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения с летальным исходом, отпустили под домашний арест. Нам же удалось этого добиться.

- А как вам это удалось?

- Не могу раскрыть это все. Когда все закончится, обязательно расскажу. Сам Михаил был против домашнего ареста, он хотел, чтобы его отправили за решетку.

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