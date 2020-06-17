Мама изнасилованной группой мужчин школьницы рассказала, что ее дочь запугивали

Родители девочки об истязаниях ребенка узнали недавно и даже добились признания одного из предполагаемых насильников.

На протяжении более полугода взрослые мужчины насиловали 12-летнюю школьницу, сообщает zakon.kz.

По словам родителей девочки, об истязаниях ребенка они узнали недавно и даже добились признания одного из предполагаемых насильников.

Насилие моей дочери происходило возле школы. Неделю назад это было, - рассказала журналисту Первого канала Евразия мама девочки.

О том, что ее несовершеннолетнюю дочь регулярно насиловали взрослые мужчины, она узнала случайно. Женщина заметила кровоподтеки на теле ребенка, но разговорить подростка ей не удалось. Худшие опасения матери подтвердило медицинское обследование, в заключение которого указано: школьницу лишили невинности.

Ребенок сначала не хотел говорить все это. Ей было тяжело, ее запугали. С психологом работали. Она вот все рассказала. Потом мы заявление вечером написали, - сказала мама пострадавшей девочки.

По словам девочки, как минимум, 3 мужчин, приятелей родного дяди, заставляли ублажать их. Предполагаемые преступники настолько осмелели, что наведывались в гости к своей жертве. И, угрожая тем, что расскажут обо всем одноклассникам, продолжали удовлетворять свои сексуальные потребности.

Как только об этом стало известно родственникам девочки, они задержали одного из подозреваемых, который подтвердил слова подростка. "Я был выпивший. И да, я изнасиловал ее".

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