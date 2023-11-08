Школьницу пытался изнасиловать сосед в Алматинской области

49-летний сосед заманил ребенка сладостями к себе домой. Но помешала подруга девочки, которая начала стучать в дверь и звать на помощь. Родители обратились с заявлением в полицию. Подозреваемого арестовали, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в селе Аксенгир Алматинской области. По словам родителей пострадавшей девочки, дети играли недалеко от дома. В какой-то момент на улицу вышел сосед. Под предлогом угостить девочку сладостями завлек к себе домой, сообщает телеканал КТК.

"Сосед позвал мою дочь к себе домой. Сказал, что даст яблоки, конфеты и шоколад. А второй девочке велел, чтобы она постояла на улице. Оказывается, он взял моего ребенка за руку и повел в спальную комнату. Дочь рассказала, что он посадил ее к себе на колени и начал трогать половые органы. Потом снял штаны и спросил у нее, хочет ли она посмотреть. Дочь ответила: "Нет!" Тогда он надел брюки и снова стал ее гладить. Я даже боюсь представить, что бы он сделал, если бы не ее подруга", – рассказала мать пострадавшей девочки.

По словам женщины, подруга девочки, которая осталась на улице, стучала в дверь и звала на помощь взрослых. Мужчина, видимо, испугался, дал ребенку яблок и отпустил.

Местные жители уверяют, что сосед и раньше приставал к детям. В прошлом году якобы пытался изнасиловать трех школьниц. Завершить задуманное помешали взрослые. Но тогда ему все сошло с рук. Родители подростков простили односельчанина.

"Такая ситуация возникала еще в прошлом году. Этот мужчина ходил в гости к друзьям. Он приставал к трем детям. Это три разных случая. Там были школьницы 15-16 лет. Тогда ему помешали. И аксакалы с родителями детей решили простить его. И вот история снова повторяется", – говорит житель села Аксенгир Нургали Ондирканулы.

Как выяснилось, с предполагаемым преступником родители девочки знакомы уже 12 лет. Он занимается продажей мяса. Мужчина женат, у него двое взрослых детей. После инцидента мать пострадавшего ребенка обратилась с заявлением в полицию.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый гражданин К. 1974 года рождения. Назначены экспертизы для обеспечения полноты, всесторонности и объективности в расследовании преступления. Задержанный с санкции суда был арестован сроком на два месяца на время проведения досудебного расследования. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение", – прокомментировал заместитель начальника ОП Жамбылского района Алматинской области Бейбит Байзиханов.

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