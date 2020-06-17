В Нур-Султане ухудшилась эпидемиологическая ситуация

Последние три дня ежедневно регистрируется в среднем свыше 150 новых случаев КВИ.

Руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова рассказала об эпидемиологической ситуации в городе, передает корреспондент zakon.kz.

В настоящее время в столице ухудшилась эпидемиологическая ситуация. На 17 июня 2020г. в городе Нур-Султан зарегистрировано 2951 случаев коронавирусной инфекции. Количество инфицированных растет, - сказала Сауле Кисикова на брифинге в СЦК.

Она отметила, что колоссальная нагрузка идет на врачей, медицинских сестер и на всех других работников, задействованных в работе с коронавирусной инфекцией.

Также добавила, что увеличилось количество обращений скорой медицинской помощи в 3,5 раза и достигло 3 700 за прошедшие сутки, обслужено вызовов более 2 тыс. с увеличением в 2 раза.

Количество вызовов только с клиникой КВИ увеличилось за прошедшие сутки до 427, то есть в 8 раз. За прошедшие сутки на линии работало свыше 110 бригад скорой помощи по обслуживанию вызовов. Благо, что в начале года купили свыше полсотни машин, это хоть как-то помогает снять нагрузку. Помимо этого дополнительно привлечены транспортные средства на уровне поликлиник. Для усиления обратной связи с населением по вопросам коронавируса создали дополнительный колл-центр на базе станции скорой медпомощи, — отметила главный санитарный врач.

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