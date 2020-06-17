Уволенные после посещения бани экс-антикоррупционщики подали в суд

Через суд они хотят восстановиться в должности.

Уволенные за посиделки в бане во время ЧП сотрудники Антикоррупционной службы Акмолинской области намерены судиться, чтобы их восстановили на работе и взыскать зарплату во время вынужденного прогула, передает zakon.kz.

В конце апреля, когда в Казахстане действовал режим ЧП, в Сети появилось видео, на котором запечатлены мужчины в бане. Выяснилось, что это были сотрудники следственного управления департамента Антикоррупционной службы по Акмолинской области. Их оштрафовали за нарушение режима чрезвычайного положенияи и начали служебное расследование.

Установлено, что руководитель данного управления Тургамбеков Р. и его подчиненные следователи Мурзагельдин Н., Қағарман А., Акмолдин Ж., Лукманов Б. вопреки действующим ограничениям режима ЧП проводили вечерний досуг в одном из банных комплексов города Кокшетау, - говорится в сообщении Агентства по противодействию коррупции.

В итоге на заседании дисциплинарной комиссии всех пятерых мужчин, включая руководителя следственного управления, уволили по отрицательным мотивам, без права работать в будущем на государственной и правоохранительной службе. Также в Агентстве принесли извинения за случившееся.

И вот теперь, четверо бывших сотрудников Антикоррупционной службы Жанат Акмолдин, Нурсултан Мурзагельдин, Бекжан Лукманов и Аслан Кагарман намерены судиться, чтобы их восстановили на работе и взыскать зарплату во время вынужденного прогула.

Они не согласны с заключением служебного расследования, просят признать приказ об увольнении, протокол заседания дисциплинарной комиссии незаконным.

Суд назначили на завтра, 18 июня. Заседание должно пройти в Кокшетауском городском суде Акмолинской области.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!