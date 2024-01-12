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Законодательство РК

Экс-чиновник подал в суд на акима Карагандинской области

Экс-чиновник подал в суд на акима Карагандинской области Фото: zakon.kz
Экс-руководитель Управления по инспекции труда Карагандинской области подал в суд на Ермаганбета Булекпаева. Суд постановил, что мужчину уволили незаконно: чиновника восстановили в должности, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 11 января 2024 года пресс-служба Карагандинского областного суда в Facebook, судом апелляционной инстанции рассматривалось гражданское дело по иску бывшего сотрудника к акиму области о признании распоряжения об увольнении незаконным, его отмене и восстановлении на работе.

"Основанием послужило то, что постановлением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда в декабре 2022 года приговор Казыбекбийского районного суда Караганды, вынесенный в 2014 году в отношении мужчины по ч.2 ст.308 УК РК (в редакции 1997 года - Превышение власти или должностных полномочий), был изменен, производство по уголовному делу было прекращено за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения", – говорится в сообщении суда.

В августе 2023 года суд первой инстанции признал незаконным распоряжение акима региона об увольнении мужчины с должности руководителя Управления по инспекции труда Карагандинской области в 2015 году. 

Апелляционная коллегия восстановила истца на прежней государственной должности - руководителя Управления по инспекции труда Карагандинской области.

"Незаконно уволенные государственные служащие при соответствии квалификационным требованиям восстанавливаются на государственной службе в прежней (а с их согласия – на равной) государственной должности и обеспечиваются всеми правами, недополученными после незаконного увольнения. Работник, уволенный без законного основания, подлежит восстановлению на прежней работе", - отметили в суде. 

Ранее мы рассказывали о том, как бывшему акиму Актау выписали штраф: экс-чиновник пытался оспорить решение в суде. Подробнее читайте здесь. 

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Караганда Карагандинская область Ермаганбет Булекпаев
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