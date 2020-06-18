Слухи о демонтаже опор ЛРТ прокомментировали в столичном акимате

Реализация проекта будет продолжена в рамках существующих условий ЕРС договора.

Информацию о том, что в Нур-Султане ведется демонтаж свай (опор) на объектах линии ЛРТ, прокомментировали в акимате, передает zakon.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Там сообщили, что реализация проекта будет продолжена в рамках существующих условий ЕРС договора.

В акимате Нур-Султана указали, что в данный момент ведется работа по подготовке к выпуску облигаций на внешнем рынке с целью привлечения иностранных инвесторов.

В сентябре прошлого года ТОО "Астана LRT" привлекло первые средства облигационного займа в размере 420 млн долларов, из которых 343 млн долларов были направлены на полное погашение займа перед Банком развития Китая. Таким образом, в настоящее время Казахстан не имеет обязательство перед китайской стороной по данному проекту.

Как известно, в январе 2019 года поменялся состав участников консорциума. ТОО Integra Construction KZ, подконтрольная компания Орифджона Шодиева, "подвинуло" китайского подрядчика. К настоящему времени подписано консорциальное соглашение между CRAEC и ТОО Integra Construction KZ.

Работы по строительству линии не ведутся больше полутора лет. В связи с проблемами по финансированию проекта осенью 2018 года консорциум провел полную демобилизацию персонала.

Касательно строительства второй линии ЛРТ в Нур-Султане в акимате сообщили, что в октябре 2018 года была начата разработка ТЭО проекта "Строительство линии Астана метро (вторая очередь)", разработчик ТЭО – ТОО "НИПИ "Астанагенплан" совместно с ТОО "Метропроект" (г. Алматы).

Договор был заключен 31 октября 2018 года, выделено в 2018-2019 годах 15% от общей потребности в финансировании. В марте 2020 года при пересмотре городского бюджета осуществлено секвестирование суммы, ранее предусмотренной на текущий год. Проектные работы приостановлены с марта 2020 года. Проект второй очереди на рассмотрение РГП "Госэкпертиза" не передавался в виду его незавершенности, – говорится в ответе на запрос.

Компания CTS, в которую переименовали ТОО "Астана LRT", в настоящее время вернула лишь 4,5% от общей суммы задолженности в 257 млн долларов из Фонда проблемных кредитов (права требований депозита ТОО "Астана LRT" в Банке Астаны на сумму 257 млн долларов переданы ФПК).

Как ранее сообщали в компании, в августе 2019 года долг перед подрядчиками составлял 203 млн долларов.

В целом проспект Кабанбай-батыра в Нур-Султане может стать самым дорогим участком дороги в стране в том случае, если все планы властей по его реконструкции будут воплощены в реальность. Здесь и линия ЛРТ стоимостью 585 млрд тенге (1,9 млрд долларов), и расширение проспекта до шести-восьми полос стоимостью 88 млрд тенге, работы начаты в начале июня текущего года.

Счетный комитет рекомендовал правительству не завершать реализацию проекта "Астана LRT". Госаудиторы считают его строительство нецелесообразным.

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