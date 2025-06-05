На каком этапе находится строительство ЛРТ в Астане

В Астане продолжается реализация проекта легкорельсового транспорта (ЛРТ), сообщает Zakon.kz.

Подробнее о том, на каком этапе находится строительство ЛРТ, 5 июня 2025 года рассказали в ТОО "City Transportation Systems":

"На сегодняшний день проложено 11 км рельсового пути – это 50% от общей протяженности эстакадной части линии".

В CTS заверили, что работы по укладке шпал и монтажу рельсов осуществляются на всех участках в соответствии с утвержденным графиком.

"Строительство продолжается вблизи ключевых объектов – железнодорожного вокзала "Нурлы Жол", Международного аэропорта, Дома министерств и Республиканской главной мечети", – уточнили в компании.

В настоящее время, как добавили в CTS, все строительные и инженерные работы ведутся в штатном режиме.

"Также идет подготовка инфраструктуры станций и систем электроснабжения. Тестовый запуск легкорельсового транспорта в Астане запланирован на сентябрь 2025 года", – заключили в ТОО.

24 мая 2025 года стало известно, что в Астану из Китая отправили первые вагоны ЛРТ.