На каком этапе находится строительство ЛРТ в Астане
Фото: Facebook/CTS
В Астане продолжается реализация проекта легкорельсового транспорта (ЛРТ), сообщает Zakon.kz.
Подробнее о том, на каком этапе находится строительство ЛРТ, 5 июня 2025 года рассказали в ТОО "City Transportation Systems":
"На сегодняшний день проложено 11 км рельсового пути – это 50% от общей протяженности эстакадной части линии".
В CTS заверили, что работы по укладке шпал и монтажу рельсов осуществляются на всех участках в соответствии с утвержденным графиком.
"Строительство продолжается вблизи ключевых объектов – железнодорожного вокзала "Нурлы Жол", Международного аэропорта, Дома министерств и Республиканской главной мечети", – уточнили в компании.
В настоящее время, как добавили в CTS, все строительные и инженерные работы ведутся в штатном режиме.
"Также идет подготовка инфраструктуры станций и систем электроснабжения. Тестовый запуск легкорельсового транспорта в Астане запланирован на сентябрь 2025 года", – заключили в ТОО.
24 мая 2025 года стало известно, что в Астану из Китая отправили первые вагоны ЛРТ.
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