Василий Левит рассказал детям, чем помог ему спорт

Онлайн-встреча призера Олимпиады с детьми с особыми потребностями организована совместно НОК и ЮНЕСКО.

Серебряный призер Олимпиады-2016 по боксу Василий Левит провел интерактивную встречу с детьми с особыми потребностями и рисками для здоровья. Онлайн-событие является совместным проектом Национального олимпийского комитета и ЮНЕСКО. В ходе беседы именитый спортсмен рассказал о своем спортивном пути, после чего ответил на вопросы ребят, передает zakon.kz.

В кратком рассказе о себе именитый атлет отметил важность олимпийских ценностей, участие родителей в воспитании детей с чемпионским духом. Также он рассказал о горьких поражениях и своей главной мечте, которая до сих пор держит его в большом спорте.

Прежде всего, я очень рад такой встрече, это был хороший эмоциональный заряд для меня. Отмечу, что ценю те добрые слова и пожелания, что сказали мне дети. Это хорошая поддержка для любого спортсмена. Спасибо ЮНЕСКО и НОК Казахстана за то, что был выбран я для этого проекта. Мой путь в спорте начался с того момента, когда родители привели в секцию. И здесь выделю такой важный момент, что у любого чемпиона спортивный путь начинается с большой детской мечты. Может немного наивной, но она приводят к результату. Так и у меня - стремления зарождались именно в тот момент. Дальше я уже занимался осознанно, тренировался. Огромнейшее спасибо моим родителям. Именно благодаря их стараниям у меня появился этот стержень, появилась основа, на которой я построил свою карьеру. Они на протяжении всего моего пути помогали, подсказывали, направляли. Также мои успехи - это работа тренеров, участие всей моей команды. Без них я бы не достиг тех вершин, которые я всё ещё продолжаю покорять, - рассказал Василий Левит.

Боксер напомнил, что провалы и неудачи бывают у всех, без поражений не случится побед. И напомнил детям, что это опыт. Также Левит рассказал, какое отрицательное качество ему удалось победить благодаря спорту.

Мой главный минус - это лень. Особенно в детстве это проявлялось. Но спорт искоренил этот недостаток. Моя серебряная медаль, завоеванная в Рио, повлияла на то, что я еще остался в спорте на олимпийский цикл. У меня ведь мечта с детства - стать олимпийским чемпионом. Хотя я уверен, что у каждого спортсмена подобная цель. Победы у меня были разные, добытые на различных турнирах. Свои первые соревнования я провел в шесть или семь лет. И, кстати, я их проиграл. Победы пришли позже. На Олимпиаде же моей целью было выиграть все бои, поэтому, наверное, я особо не отреагировал на первый выигрыш. Он мне дал уверенность и вселил надежду на то, что у меня что-то получится на Олимпиаде, - рассказал спортсмен.

Он считает, что олимпийские ценности должны всегда проявляться. Эти самые ценности не чужды всем спортсменам – профессионалам и любителям. При этом проявляются они не только в спорте, но и в жизни. Вице-чемпион Олимпиады напомнил, что важно выстраивать общение с людьми именно с уважением.

И я здесь тоже бы хотел сказать спасибо родителям за то, что вложили в меня качества, которые олицетворяют человеческое во мне. Я активно пользуюсь всем этим багажом. Спорт дал мне много друзей, товарищей. Я сейчас на сборе, и здесь всех считаю своими друзьями. Мы общаемся не только на стартах и УТС, но и вне спортивной деятельности. Это здорово. Причем по всему миру есть такие товарищи, - сказал Василий Левит.

По его словам, на сборах боксеры часто читают. Сейчас у Левита на столе лежит книга Николая Лескова "Очарованный странник", которую он сейчас читает.

У меня мама русовед-литератор, и она давала мне целый список литературы. И я все читал. Самой же запоминающейся книгой детства является "Робинзон Крузо". Также мы гуляем, играем футбол. В основном у нас активные увлечения, когда находимся на сборах. Кстати, и всем сегодняшним нашим гостям, детям хотел бы пожелать больше читать, заниматься спортом по возможности. Оставайтесь всегда жизнерадостными людьми, проявляйте лучшие человеческие качества". - добавил боксер.

После этого Василий Левит приступил непосредственно к прямому диалогу с детьми. Ребята активно поддержали беседу своими вопросами, адресованными именитому боксеру. В итоге получилось полноценное интервью. Часть вопросов и ответов публикуем ниже.

- Кто первым Вас поздравил с олимпийской медалью?

- После финала нас сразу же забрали пройти допинг-контроль. Потом пришел в номер, появилась связь. И уже на тот момент была куча поздравлений, большое количество звонков. Но первое сообщение я прочитал от родителей. Потом уже приступил ко всем остальным поздравлениям.

- Как переломить ход поединка?

- В бою всякое случается. Изначально мы планируем тактику на противостояние. Но бывает такое, что не удается её применить. В такие моменты важно оставаться с холодной головой. И, конечно, слушать тренеров. Они со стороны лучше видят ситуацию, вносят корректировки.

- Бокс - это школа жизни?

- Полностью согласен с этим. Я этому виду спорта буду благодарен всю жизнь. Он много чему меня научил. Закалил мой характер. Привнёс в мою жизнь то, благодаря чему я и стал таким.

- Боятся ли боксеры стоматолога?

- Думаю, что у всех по-разному (улыбается). Я вам на будущее так отвечу: боитесь вы его или нет, но посещать стоматолога всегда надо. Без него никуда совершенно.

- Есть ли волнение перед боем?

- Безусловно, оно присутствует. Считаю, что у всех оно есть. Это в порядке вещей. Наверняка каждый человек испытывает его перед важными событиями в жизни. Главное уметь грамотно управлять этим.

- Будете ли вы открывать центр, в котором станете учить детей боксу?

- В данный момент я полностью сфокусирован на своей карьере. После того, как завершу выступление, то, может быть, и рассмотрю такой вариант. Почему бы и нет? Сейчас же у меня все мысли и силы направлены на спорт.

- У меня вопросов нет. Но я сам немного занимаюсь спортом, и хочу быть таким же, как вы, Василий!

- Главное активно заниматься. Знаете, не обязательно всегда выигрывать. Вера в себя, ваши усилия, и у вас всё получится, вы всего добьётесь в дальнейшем.

Добавим, что серия подобных эфиров, в котором участвуют дети с различных регионов Казахстана, продлится с участием и других прославленных казахстанских чемпионов. Так, завтра, 18 июня, в эфире выступит победитель ОИ-2016 по плаванию Дмитрий Баландин. Проведение онлайн-встреч с олимпийцами приурочено к празднованию Международного Олимпийского дня. Со всеми подробностями и сюрпризами праздника можно ознакомиться на сайте www.olympic.kz.

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